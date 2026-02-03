Nočná dráma vyhnala do ulíc celé rodiny: Požiar zasiahol panelák v Bratislave, viacero bytov je neobývateľných

Foto: Facebook/Martin Chren - starosta Ružinova

Nina Malovcová
TASR
Nočný zásah si vyžiadal posily aj ťažkú techniku.

Nočný požiar na Banšelovej ulici v bratislavskom Ružinove vyhnal do zimy dve desiatky rodín. Neobývateľné sú nielen dva byty priamo postihnuté ohňom, ale aj mnoho ďalších. Informoval o tom ružinovský starosta Martin Chren na sociálnej sieti.

Podotkol, že k stratám na životoch a pravdepodobne ani k vážnym zraneniam nedošlo. „Približne o 23.15 h včera (2. 2.) v noci vyrazili hasiči zasahovať proti požiaru dvoch bytov na Banšelovej 36 v Trnávke. Hoci bol požiar pomerne silný a vyžiadal si zásah niekoľkými kusmi techniky i privolanie posíl, vďaka rýchlemu a pohotovému zásahu záchranných zložiek a polície sa podarilo evakuovať dva vchody šesťpodlažného paneláku,“ uviedol starosta.

Príčina požiaru zatiaľ nie je známa

Niekoľko ľudí sa podľa neho nadýchalo splodín a boli na mieste ošetrení v sanitke. Ako doplnil, o príčine požiaru sa do oficiálneho vyšetrovania dá len špekulovať. „Na mieste sa hovorilo o rôznych alternatívach, od plynovej bomby po elektrické kolobežky,“ priblížil Chren. Každú takúto udalosť považuje za zdvihnutý prst, ktorý ukazuje, ako nemožno podceniť bezpečnosť.

Požiar bytovky potvrdila aj bratislavská krajská polícia. „Hliadka po príchode na miesto zistila, že horia dve poschodia a oheň stúpa vyššie, a preto bola potrebná okamžitá evakuácia obyvateľov z viacerých bytových vchodov,“ uviedla na sociálnej sieti. Ako dodala, presné príčiny požiaru, ako aj výška škody je v štádiu objasňovania policajtmi Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II.

