Noc v Chorvátsku za 18 eur: Našli sme najlacnejšie ubytovania pri Jadrane na leto, ponuky sa míňajú

Za oknom ešte vládne zima, no začiatok februára je ideálne obdobie na plánovanie letnej dovolenky, ak ju chcete stráviť v niektorej z obľúbených európskych destinácií. Jednou z nich je nepochybne Chorvátsko, ktoré mnohí Slováci milujú a rok čo rok sa sem v lete vracajú. Ak ste nad jeho návštevou počas hlavnej sezóny uvažovali tiež, je najvyšší čas rezervovať si ubytovanie, pretože najlepšie a najvýhodnejšie ponuky vám môže niekto vyfúknuť.
Chorvátsko je lákavé aj preto, že existuje viacero spôsobov, ako sem zo Slovenska môžeme pricestovať. Stačí si sadnúť do auta, vlaku alebo, ak chcete šetriť čas, využiť leteckú dopravu.
My sme išli do Chorvátska autom, vyskúšali sme aj vlak a dokonca si sem aj zaleteli a každá z týchto možností má svoje plusy, no aj mínusy. Preto je na každom, čo mu vyhovuje.
Jednou z položiek, ktorá dokáže dovolenku poriadne predražiť, je ubytovanie. Preto je ideálne vyberať si ho v dostatočnom predstihu. Pozreli sme sa na známy ubytovací portál a hľadali najlacnejšie aktuálne dostupné možnosti v populárnych letoviskách.
Rijeka – od 22,50 eura
Najlacnejší apartmán s jednou spálňou v Rijeke sme našli od 45 eur na noc pre dvoch, čo vychádza na 22,50 eura na osobu. Nachádza sa necelý kilometer od pláže a môže sa pochváliť vysokým hodnotením 9,3/10. Je však nutné dodať, že vychádza len z necelých 40 recenzií. A predtým, ako sa pre ubytovanie rozhodnete, overte si jeho recenzie ideálne na viacerých platformách, aby na vás nečakalo nepríjemné prekvapenie.
Zadar – od 30 eur
Štúdio za najnižšiu cenu v Zadare sme objavili za 60 eur na noc, teda za 30 eur na osobu. Ponúka aj kuchyňu, v ktorej si ubytovaní hostia môžu niečo ukuchtiť a ušetriť tak na návšteve reštaurácií.
Split – od 22 eur
V klenote Dalmácie sa môžete ubytovať v dvojlôžkovej izbe od 44 eur na noc, čo keď vydelíme dvoma, vychádza na 22 eur na jedného. No všimnite si, že pri tejto ponuke svieti, že ubytovanie je podľa hostí priemerné. Ak si zvolíte takýto typ s nižším hodnotením, dôkladne si preštudujte recenzie.
Dubrovník – od 37 eur
Ceny ubytovania v Dubrovníku štartujú už začiatkom februára na vyššej sume, a to na 74 eurách, teda 37 eurách na osobu. Nie je to však prekvapivé, toto letovisko tradične patrí medzi najvyhľadávanejšie, čo sa odzrkadľuje aj na cenách.
Krk – od 33,50 eura
Presuňme sa na ostrovný Krk, ktorého nádherné pláže vyrazia dych nejednému dovolenkárovi. Najlacnejšia dvojlôžková izba aj s balkónom je v tomto raji dostupná od 67 eur na noc, čo je 33,50 eura na jedného.
Hvar – od 18 eur
Z našej šestice sa víťazom destinácie s najlacnejšou dostupnou ponukou ubytovania stal ostrov Hvar. Našli sme tu izbu s manželskou posteľou za 36 eur na noc, čo vychádza na 18 eur na osobu. Zaujal nás aj bazén na fotografii, no odradiť môžu len dve recenzie.
Sumy uvádzané v článku sú aktuálne v čase jeho vzniku a môžu sa meniť. Má čisto informačný charakter a kvalitu spomínaných ubytovacích zariadení sme neoverovali.
