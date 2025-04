Nikto nevie, kam spadne: Veľká sovietska družica sa rúti na Zem. Dopadnúť môže teoreticky kdekoľvek

Po viac než polstoročí na obežnej dráhe sa k Zemi opäť blíži starý vesmírny objekt. Ide o sovietsku sondu Kosmos 482, ktorá bola vypustená ešte 31. marca 1972 s cieľom preskúmať Venušu. Hoci štart prebehol úspešne a stroj sa dostal na obežnú dráhu Zeme, porucha spôsobila, že sa motor vypol predčasne. Výsledkom bolo, že sonda nedokázala opustiť gravitačné pole našej planéty a zostala uväznená na orbite – až doteraz.

Predpokladá sa, že Kosmos 482 vstúpi späť do atmosféry Zeme medzi 8. a 11. májom 2025. Presný dátum bude závisieť od vývoja slnečnej aktivity, píše EarthSky. Keď je Slnko aktívnejšie, horné vrstvy atmosféry Zeme sa zahrievajú a rozťahujú, čím vytvárajú väčší odpor voči satelitom v nízkych obežných dráhach. To môže spôsobiť, že vstup do atmosféry nastane skôr, než by sa očakávalo.

Veľmi odolný objekt

Hoci je náročné presne určiť, kde dopadne, momentálna trajektória naznačuje, že vstup do atmosféry môže nastať kdekoľvek medzi 52° severnej a 52° južnej zemepisnej šírky. Väčšinu tejto oblasti však pokrývajú oceány, čo zvyšuje šancu, že zvyšky sondy dopadnú do vody. Riziko, že by trosky zasiahli obývané územie, je síce malé, no nie nulové.

Kosmos 482 bol totiž technicky príbuzný sondám Venera, určeným na pristátie na Venuši. Tie mali mimoriadne robustné konštrukcie a boli schopné odolať extrémnemu tlaku a teplu. To znamená, že časť modulu, aj keď možno porušená, môže dopadnúť na Zem. Pristávací modul váži približne 495 kilogramov a má priemer asi jeden meter.

Sondu je stále možné pozorovať z niektorých miest pri východe alebo západe Slnka ako slabú pohybujúcu sa žiaru na oblohe. Pri dopade na Zem by mohla pripomínať veľmi jasný meteor a dopadnúť rýchlosťou okolo 240 km/h.