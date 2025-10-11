Nikdy nie je neskoro: Žena mala doma 50 rokov ukradnutú relikviu z Olympie. Po dekádach sa ju rozhodla vrátiť

Ilustračná foto: George E. Koronaios, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Michaela Olexová
TASR
„Nikdy nie je neskoro urobiť správnu vec, morálnu a spravodlivú,“ podotkol v tejto súvislosti Torben Schreiber.

Nemka, ktorá pred viac než 50 rokmi ukradla hlavicu jedného zo starovekých stĺpov v Olympii, ho teraz vrátila Grécku. Uviedlo to v sobotu tamojšie ministerstvo kultúry, píše TASR podľa správy agentúry DPA.

Hlavica stĺpa, vyrobená z vápenca s rozmermi 24 cm na výšku a 33,5 cm na šírku, bola odcudzená z Leonidaionu, luxusnej starovekej ubytovne pre najváženejších hostí zo 4. storočia pred Kristom. Ide už o tretí artefakt, ktorý Univerzita v Münsteri za uplynulé roky vrátila. Odovzdanie sa uskutočnilo v piatok, spresňuje AFP.

Kultúra a história nepoznajú hranice

„Motivovaná nedávnym navrátením významných starožitností z münsterskej univerzity do ich krajín pôvodu sa rozhodla odovzdať ich univerzite, vďaka ktorej sa cenný artefakt vrátil do Grécka a starovekej Olympie,“ uviedlo grécke ministerstvo kultúry a ocenilo „citlivosť a odvahu“ ženy.

Ešte v roku 2019 vrátila univerzita v Münsteri pohár na víno s dvoma rúčkami, ktorý patril víťazovi z prvých moderných olympijských hier v Aténach v roku 1896.

Následne v roku 2024 vrátila mramorovú hlavu muža z rímskeho obdobia, ktorá pochádzala z cintorína v Solúne. „Tento čin dokazuje, že kultúra a história nepoznajú hranice, ale vyžadujú si spoluprácu, zodpovednosť a vzájomný rešpekt,“ povedal Jorgos Didaskalou, vysokopostavený predstaviteľ gréckeho rezortu kultúry.

„Nikdy nie je neskoro urobiť správnu vec, morálnu a spravodlivú,“ podotkol v tejto súvislosti Torben Schreiber, kurátor archeologického múzea Univerzity v Münsteri. Atény sa už roky snažia sprostredkovať dohody o repatriácii starožitností bez toho, aby sa uchyľovali k právnym krokom, pripomína AFP. Ich hlavným cieľom zostáva návrat artefaktov z aténskeho Parthenónu, ktoré Britské múzeum vlastní od 19. storočia.

