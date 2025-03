Niektorí vodiči budú mať plnšie peňaženky: Takto vyzerajú ceny na pumpách, výkyvy spôsobuje tento faktor

V 9. týždni sa ceny pohonných látok vyvíjali odlišne. Zatiaľ čo ceny benzínov sa znížili, cena motorovej nafty vzrástla. Zvýšenie cien zaznamenal aj skvapalnený ropný plyn (LPG) a stlačený zemný plyn (CNG). Skvapalnený zemný plyn (LNG), naopak, zlacnel. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Cena 95-oktánového benzínu sa v 9. týždni tohto roka znížila o 1,4 centa na 1,573 eura za liter (l). O 0,6 centa klesla cena aj 98-oktánového benzínu, ktorý sa predával za 1,781 eura/l. Cena nafty, naopak, vzrástla o 0,4 centa na 1,551 eura/l. Plyny zaznamenali medzitýždňovo iba nevýrazné úpravy cien.

Ceny plynov a ich medzištátny vývoj

LPG bol na hodnote 0,775 eura za liter, keď medzitýždňovo zdražel o 1 cent. Za CNG spotrebitelia zaplatili 1,662 eura za kilogram, jeho cena sa zvýšila iba minimálne, o desatinu centu. Kilogram skvapalneného zemného plynu sa predával za 1,750 eura, o 0,7 centu menej ako v predchádzajúcom týždni.

Počas 9. týždňa sa plyn bioLNG predával za 2,242 eura za kilogram, o 12 centov menej ako pred týždňom. Vodík bol na úrovni 21,6 eura za kilogram a cena elektrickej energie, slúžiacej na nabíjanie elektromobilov, bola na hodnote 0,41 eura za 1 kWh (pri nabíjaní striedavým prúdom).

Medziročné porovnanie cien pohonných látok

Aktuálne ceny pohonných látok boli v medziročnom porovnaní nižšie, a to 95-oktánový benzín o 3,9 %, 98-oktánový benzín o 2,9 % a motorová nafta o 2,5 %. Cena plynu LNG bola oproti vlaňajším hodnotám vyššia o 15,1 %, LPG o 9,8 % a CNG o 3,7 %. Zlacnel iba ekologický plyn bioLNG, medziročne o 11,4 %.

Zdražela aj ropa Brent

Ceny ropy zaznamenali v piatok mierny rast, cena Brentu je však naďalej hlboko pod 70 USD za barel (159 litrov). Navyše, za celý týždeň smerujú ceny komodity k najprudšiemu poklesu za takmer päť mesiacov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 8.03 h SEČ 69,56 USD (64,43 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 10 centov (0,14 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 66,41 USD. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 5 centov alebo 0,08 %.

Na druhej strane, v tomto týždni klesla cena Brentu o 4,9 % a za celý týždeň tak smeruje k najvýraznejšiemu poklesu od polovice októbra. Cena WTI predbežne klesla za týždeň o 4,8 % a rovnako smeruje k najvýraznejšiemu týždennému poklesu za dané obdobie.

Trump môže za výkyvy trhu

Trhy vrátane tých s ropou zaznamenávajú v poslednom období výrazné výkyvy, za čím je obchodná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Zdá sa, že finančné trhy ovládla panika a tú nezmiernilo ani Trumpovo rozhodnutie poskytnúť určité výnimky či pozastaviť dovozné clá o jeden mesiac,“ povedala Vandana Hariová z analytickej firmy Vanda Insights.

Vo štvrtok (6. 3.) Trump pozastavil dovozné clá na väčšinu produktov z Kanady a Mexika na jeden mesiac, pričom ich platnosť sa presunula na 2. apríla. Clá na dovoz ocele a hliníka však vstúpia do platnosti od 12. marca.