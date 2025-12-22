Niečo vo veľkej rýchlosti narazilo do Mesiaca: Objavil sa záblesk svetla a celé sa to podarilo zachytiť

Došlo k zrážke – čo presne sa stalo, však jasné nebolo. Vedci však pripúšťajú, že udalosť by mohla súvisieť s jedným z najpodivnejších vesmírnych objektov, aké poznáme.
Dramatický moment zaznamenalo observatórium a planetárium Armagh (AOP) v Severnom Írsku 12. decembra 2025 o 03:09 UTC, píše IFL Science. Na Slovensku bol čas 4:09 ráno.
Náraz si všimol Andrew Marshall-Lee, doktorand v poslednom ročníku štúdia. Ako sám uviedol, udalosť videl „naživo“ priamo na obrazovke, čo ju robí mimoriadne výnimočnou.
Narazil do Mesiaca vo veľkej rýchlosti
„Myslím si, že by som mohol pozorovať oblohu ešte mnoho ďalších rokov a aj tak by sa mi už nikdy nič podobné nepodarilo,“ povedal pre portál IFL Science.
Odporúčané články
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Tunel Višňové mali dokončiť s diaľnicou do Košíc. Skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku