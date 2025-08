Nie je to klasika, a predsa ju všetci chcú: Táto farba bude hitom tohtoročnej jesene

Tmavé a pochmúrne farby patria k zime už roky. Ale čo ak to túto sezónu spravíme inak? Móda na jeseň a zimu 2025 nás pozýva rozžiariť šatník farbou, ktorá je odvážna, no zároveň prekvapivo nositeľná.

Ako pripomína magazín Eva, práve na prehliadkach kolekcií jeseň/zima 2025 sa horčicová objavila ako výrazný prvok na mólach viacerých prestížnych módnych domov. Marni, Missoni, Dries Van Noten či Max Mara ju zakomponovali do svojich kolekcií s ľahkosťou a prehľadom – od mäkkých úpletov a širokých svetrov, cez elegantné kabáty až po nápadité doplnky. Pantone ju zaradil medzi päť najzásadnejších farieb sezóny a módne redakcie od Vogue po Elle sa zhodli. Horčicovo žltá je farbou, ktorá vnesie do šatníkov štipku slnka aj v tie najpochmúrnejšie dni.

Všestraná a príjemná

Horčicová si získala obľubu najmä vďaka svojej všestrannosti. Nie je to ostrá, až neónová žltá, ktorá môže pôsobiť rušivo, ale práve naopak. Ide o príjemný zemitý odtieň, ktorý vyznieva teplo, útulne a zároveň veľmi štýlovo. Skvelo sa hodí na prechodné obdobie, keď hľadáme farby, ktoré zahrejú nielen na pohľad, ale aj pocitovo. Je to odtieň, ktorý na seba nestrháva pozornosť za každú cenu, no zároveň ho len tak neprehliadnete.

Výborne funguje samostatne, no rovnako dobre zapadne aj ako doplnok k neutrálnym farbám. V outfite vytvára príjemný kontrast – nepôsobí nevhodne, práve naopak, vie celý vzhľad zjemniť alebo mu dodať trochu života podľa toho, ako ho skombinujete.

Takto ju zaradíte do svojho šatníka