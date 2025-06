Nezabudnite sa lepšie obliecť, ochladilo sa: Leto sa rozbieha pomaly. Vieme, kedy príde prudká zmena a prvé tropické dni

Počasie vie v lete prekvapiť. Niekedy nás zaskočí náhla búrka, inokedy sa celé dni nedá vydržať na slnku. Dnešok však patrí medzi tie dni, ktoré si môžete bez obáv naplánovať vonku. Čaká nás totiž pokojná streda s príjemnými teplotami, väčšinou so slnečnou oblohou a len s výnimočnými prehánkami.

Podľa informácií portálu iMeteo sa nad naším územím nachádza frontálny systém súvisiaci s tlakovou nížou, ktorej stred sa presúva zo Severného mora nad oblasť Pobaltia. Zároveň sa od severozápadu rozširuje tlaková výš, ktorá sa postará o stabilnejšie podmienky počas dňa.

Obloha bude premenlivá, dážď sa očakáva najmä na severe

Ráno by sa obloha mala ukázať v jasnejšom svetle, no počas dňa sa bude postupne zaťahovať. Miestami sa môžu vyskytnúť aj zrážky. Tie by sa mali sústrediť predovšetkým na sever a východ Slovenska. Najčastejšie zasiahnu Prešovský a Žilinský kraj, ale aj horný Spiš a Šariš. Inde budú zrážky skôr ojedinelé a krátkodobé. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) dopĺňa, že na hrebeňoch Tatier sa môžu objaviť aj snehové zrážky. K večeru bude oblačnosti opäť ubúdať a deň sa skončí pokojne.

Denné teploty budú príjemné. Na väčšine územia sa vyšplhajú na hodnoty od 20 do 25 °C. Na juhozápade môžu byť o niečo vyššie. V severných a horských oblastiach zostanú o niečo nižšie, pohybovať sa budú medzi 15 a 20 °C. Na horách vo výške 1500 metrov bude len okolo 8 °C.

Vietor bude spočiatku len slabý, postupne však zosilnie. Fúkať bude od severozápadu a na juhozápade môže v nárazoch dosahovať rýchlosť až 55 kilometrov za hodinu. Inde zostane skôr mierny a stabilný.

Čoskoro sa vrátia tropické teploty aj búrky

Ak patríte k tým, ktorí si vychutnávajú mierne letné dni bez dusna, ešte pár takých nás čaká. No podľa portálu iMeteo už koncom tohto týždňa očakávame návrat tropických teplôt. S príchodom horúčav sa zvyšuje aj pravdepodobnosť búrok, ktoré by sa mohli objaviť už začiatkom budúceho týždňa.