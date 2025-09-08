Nevedelo rozprávať, prežívalo peklo na zemi: Rodičia držali 6-ročné dievčatko celý život pod zámkom

Ilustračná foto: Tonelada, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Michaela Olexová
Polícia zasiahla po prijatí anonymného tipu.

Po príchode na miesto odhalili šokujúce skutočnosti. Dievčatko údajne nikdy v živote nenavštevovalo školu, neovládalo portugalský jazyk a nebolo zaočkované. Podľa dostupných informácií trávilo celé detstvo zavreté v jednej izbe bez kontaktu s vonkajším svetom.

Úrady dieťa odobrali z rodinného domu nachádzajúceho sa vo štvrti Jardim Santa Esmeralda v meste Sorocaba v brazílskom štáte São Paulo, informoval Universo Online.

Poradkyňa pre ochranu detí Lígia Guerra detailne opísala zanedbaný stav dievčaťa. Malo domotané vlasy, ktoré pôsobili, akoby nikdy neboli umyté, a jeho celkový vzhľad odrážal dlhodobú absenciu akejkoľvek starostlivosti.

Tekutá strava, omámenie a apatia

Dieťa bolo extrémne apatické, na každý nový podnet reagovalo s akýmsi omámením a nedokázalo sa prispôsobiť prirodzenej stimulácii z okolia.

Ďalším znepokojujúcim faktom bolo, že dieťa údajne prežívalo na tekutej strave. V deň, keď ho úrady vyslobodili, neprijalo podľa úradov vôbec žiadnu potravu. S policajtmi aj s pracovníkmi sociálnych služieb komunikovalo iba prostredníctvom neartikulovaných, nezvyčajných zvukov, ktoré naznačovali absenciu rozvinutého jazyka.

Malo mať infekciu močových ciest, infekciu krvi a bolo extrémne podvyživené. Bezprostredne po zásahu bolo hospitalizované, aby podstúpilo potrebné lekárske vyšetrenia, a následne umiestnené do záchranného centra, kde sa mu začala poskytovať adekvátna starostlivosť.

Rodičia boli okamžite zatknutí a zostávajú vo väzbe. Ako opísala hlavná delegátka mestského oddelenia pre obranu žien Renata Zaninová: „Pýtali sme sa napríklad, prečo ju nezobrali k lekárovi alebo prečo nešla do školy. Matka jednoducho odpovedala, že to nestihli, ale mali to v pláne. Pôsobilo to dojmom, že si vôbec neuvedomuje závažnosť situácie.“

Pri výsluchu mala odpovedať vyhýbavo a neprejavila žiadnu ľútosť, čo ešte viac podčiarkuje závažnosť celého prípadu.

Ak ste sa stali obeťou alebo svedkom násilného trestného činu, nonstop bezplatnú telefonickú pomoc nájdete na webe pomocobetiam.sk - Victim Support Slovakia poskytuje služby právnikov, psychológov, sociálnych poradcov.
