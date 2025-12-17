Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou: V Bratislave začali stavať novú národnú nemocnicu

V bratislavských Vajnoroch v stredu oficiálne spustili výstavbu novej Národnej univerzitnej nemocnice generála Milana Rastislava Štefánika.
Na tlačovej konferencii o tom informovali minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) a minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD), ktorí zároveň na mieste staveniska poklepali základný kameň.
„Úvodným výkopom a oficiálnym spustením výstavby nemocnice robíme absolútne zásadný krok k tomu, aby Slovenská republika konečne mala koncové zariadenie odborne, technologicky aj ľudsky vybavené, ktoré bude spĺňať najmodernejšie štandardy,“ povedal Šaško.
Financovaná z európskych peňazí
Národná univerzitná nemocnica generála Milana Rastislava Štefánika má stáť na pozemku ministerstva obrany. Výstavba nemocnice má byť financovaná z plánu obnovy, dvoch percent výdavkov na obranu a v menšej miere z verejného rozpočtu.
S výstavbou novej národnej univerzitnej nemocnice sa pôvodne počítalo na bratislavských Rázsochách. Vláda neskôr odobrila výstavbu v Ružinove.
Nahlásiť chybu v článku