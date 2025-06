Nepošlete peniaze, fungovať nebude ani aplikácia: Slovenská banka chystá odstávku služieb, pozrite si prehľad

Ak patríte medzi ľudí, ktorí si faktúry vybavujú večer pred spaním, túto nedeľu by ste mali urobiť výnimku. Banka ČSOB sa chystá na nočnú technologickú pauzu, počas ktorej jej online služby jednoducho nebudú fungovať. Dotkne sa to každého, kto využíva aplikáciu v mobile, internet banking na počítači alebo iné digitálne služby.

Ako informovala banka na svojej webovej stránke, od nedele 8. júna od 00:01 až do skorého pondelkového rána 6:00 budú elektronické systémy banky úplne odstavené. Počas plánovanej údržby sa nedostanete do mobilnej aplikácie, neotvoríte si internetové bankovníctvo a neuskutočníte žiadnu platbu. Ak ste si zvykli rýchlo pozrieť, koľko vám ostáva na účte, alebo ešte pred polnocou zaplatiť účet za mobil, v túto noc to nepôjde.

Banka to robí zámerne, nie je to porucha

Hoci pre bežného používateľa môže byť výpadok nepríjemný, ČSOB tvrdí, že ide o plánovanú technickú údržbu, ktorá má zlepšiť bezpečnosť a stabilitu ich systémov. Klientom sa ospravedlňuje za komplikácie a odporúča všetky dôležité veci vyriešiť vopred.

Ak by ste potrebovali v noci vybrať hotovosť alebo zaplatiť v obchode kartou, dobrá správa je, že tieto služby by mali fungovať normálne. Vypnuté budú len internetové a mobilné bankové služby, nie fyzické terminály či bankomaty.

Ak vás počas odstávky niečo prekvapí alebo si nebudete istí, čo presne nefunguje, môžete kontaktovať zákaznícku linku ČSOB na čísle 02 5966 8844. Aktuálne informácie o odstávke nájdete aj na oficiálnom webe banky alebo na jej sociálnych sieťach.