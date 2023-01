Nemal vodu ani jedlo. Muž prežil sám na lodi 24 dní len vďaka kečupu a bujónu

Karibik je rajom dovolenkárov z celého sveta, pre 47-ročného Elvisa Francoisa sa ale premenil na nočnú moru. Takmer mesiac musel prežiť len so zásobami kečupu, sušeného cesnaku a kociek bujónu.

Mal len kečup, cesnak v prášku a bujón

Ako informuje All That Is Interesting, Elvisa Francoisa sa podarilo nájsť poriadny kus od pobrežia Puerto Bolívar. Lietadlo ešte 16. januára spozorovalo volanie o pomoc, muž vyryl nápis „HELP“ do trupu svojej plachetnice. Námorníkom, ktorí ho našli, Elvis prezradil, že bol stratený 24 dní.

Dodal, že na lodi nemal žiadne jedlo, jedol len kečup cesnak v prášku a kocky bujónu, ktoré zmiešal s vodou. Muž povedal, že pochádza z ostrova Dominika. V decembri na pobreží ostrova Svätý Martin opravoval loď, keď ju zrazu zlé počasie vzalo na more. Žiaľ, jeho navigačné schopnosti sú veľmi biedne, muž sa preto nedokázal dostať späť na pobrežie.

Desde el aire se estableció la ubicación del velero en emergencia que tenía la palabra “HELP” (Ayuda) grabada sobre su casco. Se dio aviso a las unidades en tierra y mar, donde el buque mercante CMA CGM VOLTARIO se unió a la labor de rescate.#ProtegemosLaVida ⚓ pic.twitter.com/DSGZU6fdeK — Armada de Colombia (@ArmadaColombia) January 18, 2023

Strácal nádej, no myslel na svoju rodinu

Navyše, loď musel najprv opraviť. Keď sa mu to podarilo, pokúšal sa kontaktovať svojich kolegov, no stratil signál. Neostávalo mu nič iné, len sadnúť si a čakať na zázrak. Okrem spomínaných potravín iné zásoby jedla nemal. Vodu mal len vďaka natiahnutému kusu látky, do ktorého zbieral dažďovú vodu.

Do lode sa mu dostávala voda, pozornosť iných lodí sa pokúšal upútať tak, že na palube založil požiar, bolo to však márne. Miestami už Elvis strácal nádej, no neustále myslel na to, že sa musí vrátiť k svojej rodine.

Po tom, čo ho námorníci zachránili, bol Elvis prevezený do nemocnice. Ako informuje web CBS News, muž trochu schudol, inak bol v dobrom zdravotnom stave. Následne musel s imigračným úradom vymyslieť plán, ako sa dostať späť domov.