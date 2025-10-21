Nechoďte do Budapešti: Varoval Putina bývalý špión. Tvrdí, že Briti plánujú atentát počas jeho stretnutia s Trumpom

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
SITA
Vojna na Ukrajine
Ruského vodcu varovali pred údajným atentátom v Maďarsku.

Ruského vodcu Vladimira Putina varoval plukovník ruskej zahraničnej spravodajskej služby Andrej Bezrukov pred údajným „plánovaným britským atentátom“, ak by pricestoval do Maďarska na stretnutie s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

Bezrukov, ktorý je bývalým agentom SVR a pracoval v utajení v USA, povedal Putinovi: „Nechoďte do Budapešti.“ Informoval o tom web Daily Express.

Stretnutie s Trumpom vraj chcú presunúť do Dubaja

Podľa Bezrukova by sa plánované stretnutie s Trumpom malo urýchlene presunúť do Dubaja, aby sa predišlo tomu, čo označil za „absolútne zákernú operáciu zo strany Britov.“ Tvrdí, že vládnuca elita v Londýne si „uvedomuje, že Británia môže čoskoro prestať existovať.“ Ako dodal, „pre nich je úder proti nám riešením.“ Bývalý agent však pre svoje tvrdenia nepredložil žiadne dôkazy.

Foto: SITA/AP

Bývalý agent, ktorého odhalila FBI

Bezrukova totožnosť bola odhalená v roku 2010 po tom, ako FBI zadržala ruskú špiónku Annu Čapmanovú, ktorá bola v tom čase britskou občiankou. Oboch spolu s ďalšími ôsmimi agentmi neskôr vymenili v rámci výmeny špiónov medzi Ruskom a USA. V súčasnosti pôsobí Andrej Bezrukov ako profesor na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov a zároveň je poradcom ropnej spoločnosti Rosnefť.

