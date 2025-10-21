Ruského vodcu Vladimira Putina varoval plukovník ruskej zahraničnej spravodajskej služby Andrej Bezrukov pred údajným „plánovaným britským atentátom“, ak by pricestoval do Maďarska na stretnutie s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Bezrukov, ktorý je bývalým agentom SVR a pracoval v utajení v USA, povedal Putinovi: „Nechoďte do Budapešti.“ Informoval o tom web Daily Express.
Stretnutie s Trumpom vraj chcú presunúť do Dubaja
Podľa Bezrukova by sa plánované stretnutie s Trumpom malo urýchlene presunúť do Dubaja, aby sa predišlo tomu, čo označil za „absolútne zákernú operáciu zo strany Britov.“ Tvrdí, že vládnuca elita v Londýne si „uvedomuje, že Británia môže čoskoro prestať existovať.“ Ako dodal, „pre nich je úder proti nám riešením.“ Bývalý agent však pre svoje tvrdenia nepredložil žiadne dôkazy.
Bývalý agent, ktorého odhalila FBI
Bezrukova totožnosť bola odhalená v roku 2010 po tom, ako FBI zadržala ruskú špiónku Annu Čapmanovú, ktorá bola v tom čase britskou občiankou. Oboch spolu s ďalšími ôsmimi agentmi neskôr vymenili v rámci výmeny špiónov medzi Ruskom a USA. V súčasnosti pôsobí Andrej Bezrukov ako profesor na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov a zároveň je poradcom ropnej spoločnosti Rosnefť.
Nahlásiť chybu v článku