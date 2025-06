Nečakané problémy ju donútili konať. Lucie Bílá oznámila fanúšikom nepríjemnú správu, čo ju trápi?

Neexistuje žiadna speváčka na Slovensku alebo u našich západných bratov, ktorá by dokázala svojím vystúpením dostať do varu svoje publikum tak ako ona. Jej neskutočný hlasový rozsah a nespochybniteľné zlato v hrdle z nej robia výnimočnú umelkyňu. Koncerty, ktoré robieva, sú zakaždým zážitkom, ktorý mnohým utkvie v pamäti. O to viac fanúšikov zarmútila správa, ktorú im musela speváčka oznámiť na sociálnej sieti.

Nestane sa, že by išla na pódium s iným než stopercentným nasadením. Keď sa k tomu pridá nekonečná energia a elán, každému naskakujú zimomriavky. Bohužiaľ, niekedy telo povie „stop“ a dá najavo, že potrebuje oddych. Niečo podobné sa stalo aj českej hviezde Lucii Bílej, ktorá na Instagrame oznámila fanúšikom zdrvujúcu správu o zrušení svojich vystúpení.

Necíti sa vôbec dobre

Speváčka vie, čo sa patrí, a preto venovala svojim priaznivcom ospravedlňujúce slová a vysvetlila im, čo sa deje, aj keď to bližšie nešpecifikovala. „Je mi to veľmi ľúto,“ napísala Lucie Bílá na Instagrame k svojmu videu, kde sa fanúšikovia dozvedeli, čo sa chystá urobiť. „Prajem vám pekný deň. Mám veľmi rada svoje povolanie, ale tie chvíle, ktoré tu sú, sú úplne tie najťažšie,“ začala speváčka.

Umelkyňa sa ospravedlnila, že sa nezúčastní besedy s Jiřinkou Bohdalovou, a taktiež ruší vystúpenia. „A veľmi som sa tešila na víkendové koncerty so svojou kapelou, no bohužiaľ, musím to úplne zrušiť. Necítim sa vôbec dobre, nemám vôbec odvahu pred vás vystúpiť, dávať zo seba nejaký výkon, neviem nič robiť na polovicu,“ pokračovala.

Ako zároveň uviedla, dúfa, že bude mať čo najskôr príležitosť to svojim fanúšikom vynahradiť, no zatiaľ si naordinovala oddych. „Teraz sa na 3 dni zavriem, dúfam, že ten „morinbundus“ zo seba vyženiem a že sa vidíme na besede s Petrom Nárožným. Nehnevajte sa na mňa. Buďte zdraví a buďte opatrní a dobrí,” dodala speváčka.

Aj keď nie je jasné, aký konkrétny zdravotný problém ju trápil, dnes by už mala byť v poriadku. Nádej na skoré vyzdravenie ju však neopustila, o čom svedčí spomenutie herca a jeho besedy.