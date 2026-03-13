Nebezpečný ruský tanker s plynom sa pohybuje medzi Maltou a Sicíliou: Úrady pripravujú krízový scenár

Nina Malovcová
TASR
Malta varuje pred nebezpečenstvom pre ostatné lode.

Poškodený ruský tanker na prepravu skvapalneného zemného plynu unášajú vlny v Stredozemnom mori späť k Malte, uviedla v piatok talianska tlačová agentúry ANSA. Maltské námorné úrady už varovali, že tanker môže predstavovať nebezpečenstvo pre ostatné plavidlá, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.

Tanker Arctic Metagaz, ktorý v súčasnosti už bez posádky prenáša tisíce ton plynu, sa nachádza niekoľko námorných míľ od talianskeho ostrova Linosa a prúdy ho unášajú smerom k Malte. Valetta už pripravuje núdzový plán, vysvetlil premiér krajiny Robert Abela. Medzitým zvolala schôdzku o tejto záležitosti aj talianska premiérka Giorgia Meloniová, pričom Rím ubezpečil Valettu o svojej podpore.

Loď sa pohybuje medzi Maltou a Pelagickými ostrovmi

Predstavitelia predtým uviedli, že loď s plynom sa pohybuje smerom k Pelagickým ostrovom medzi Sicíliou a severnou Afrikou. Podľa všetkého však tanker unáša prúd tam a späť medzi Maltou a týmto súostrovím. V blízkosti unášaného tankera sa nachádzajú taliansky remorkér a špecializované plavidlo na boj proti znečisteniu životného prostredia, doplnila ANSA.

Tanker patrí k tzv. tieňovej flotile

Líbyjské prístavné orgány 3. marca pôvodne hlásili, že došlo k „náhlym výbuchom, po ktorých nasledoval rozsiahly požiar a úplné potopenie lode“ severne od prístavu Syrta. Ruský prezident Vladimir Putin obvinil Kyjev z „teroristického útoku“ na tanker. Kyjev sa k útoku nevyjadril. Moskva hlásila, že sa podarilo zachrániť všetkých 30 osôb na palube.

Tanker patrí k tzv. tieňovej flotile, na ktorú uvalili sankcie USA aj Európska únia. Flotila pozostáva zo starých tankerov prepravujúcich ropu a plyn po celom svete, pričom obchádzajú obmedzenia Západu.

Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá…

