Naše Slnko vybuchovalo každý jeden deň za posledný mesiac. Jeho aktivita nekončí, môže ovplyvniť každého

Naša hviezda prechádza sériou veľkých erupcií, počas ktorých vystreľuje do vesmíru energetické častice. Pred pár dňami sa odohrala jedna z najväčších.

Snáď najdramatickejšia bola mohutná ejekcia koronálnej hmoty 15. februára, uvádza portál Science Alert. Výbuch sa odohral na odvrátenej strane Slnka, a tak nespôsobil problémy, ktoré by sme inak mohli očakávať.

Najsilnejšia erupcia

Na základe veľkosti je možné, že erupcia bola v najsilnejšej kategórii, akú naše Slnko dokáže vytvoriť, a to je erupcia triedy X. Ak by bolo Slnko otočené k Zemi, mohla by nastať geomagnetická búrka, ku ktorej dochádza, keď energia z erupcie narazí na zemskú atmosféru. Môže spôsobiť problémy v komunikácii, kolísanie v elektrickej sieti a polárnu žiaru. Stupňujúca aktivita Slnka ďalej naznačuje, že takéto búrky môžeme v blízkej budúcnosti očakávať.

Our Sun got angry for a moment yesterday just before midnight UTC. A prominence eruption (maybe combined with a powerful flare?) launched a massive CME into space. While not earth-directed, the eruption was huge and could signal there might be something interesting on its way… pic.twitter.com/z0fhjNp5mO — SpaceWeatherLive (@_SpaceWeather_) February 16, 2022

Je to normálne

Podľa stránky SpaceWeatherLive, ktorá sleduje slnečnú aktivitu, Slnko vybuchlo každý deň počas mesiaca február, pričom niekedy boli erupcie aj viacnásobné. Počas tohto obdobia sa odohrali aj tri výbuchy z druhej najsilnejšej aktivity triedy M.

Treba tiež pripomenúť, že mierna geomagnetická búrka na konci januára tiež vyradila 40 vypustených satelitov Starlink z nízkej obežnej dráhy Zeme. Búrku spôsobili výbuchy triedy M.

So that „one“ bright SOHO Sungrazer turned out to be TWO sungrazers! These will likely have fragmented from each other a long time ago (months? years probably?) and are being vaporized by insanely strong solar radiation as we speak ☀️☄️ Also…. pic.twitter.com/VYBcIZV9n6 — Karl Battams (@SungrazerComets) February 16, 2022

Aj keď to môže znieť zastrašujúco, nie je to nič, čo by pre Slnko nebolo normálne. Slnko zvyšuje svoju aktivitu, lebo mieri k slnečnému maximu, čo je najdynamickejšia časť počas cyklu Slnka, ktorý trvá 11 rokov. Tento cyklus je založený na magnetickom poli a Slnko si každých 11 rokov severné a južné póly vystrieda. Slnečné maximum by malo nastať okolo júla 2025.