Namiesto vlády pomôže ľuďom EÚ: Brusel chce riešiť nedostatok bývania, posvieti si aj na prenájmy

Európska únia (EÚ) v utorok predstaví svoj vôbec prvý plán na riešenie prehlbujúcej sa bytovej krízy, ktorého cieľom je podporiť výstavbu a regulovať krátkodobé prenájmy.
V Únii je bez domova takmer 1,3 milióna ľudí, pričom za posledných 15 rokov vzrástli ceny nehnuteľností o 60 percent a nájmy o takmer 30 percent.
„Pre príliš veľa Európanov sa dnes bývanie stalo zdrojom úzkosti,“ povedala nedávno predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. Komisia preto pripravila plán dostupného bývania, ktorý reaguje na krízu zasahujúcu všetky členské štáty. Hoci bývanie nepatrí medzi oblasti, kde má EÚ priame právomoci, tlak na zásah Bruselu v posledných rokoch rastie.
Posvietia si na Airbnb, chcú podporiť výstavbu
Podľa šéfky výboru Európskeho parlamentu pre bývanie Irene Tinagli ide o „krízu rozšírenú v celej EÚ“, ktorá nezasahuje len veľké mestá. Podľa návrhu plánuje Komisia legislatívu na obmedzenie krátkodobých prenájmov typu Airbnb, najmä v turistických centrách, kde ich obyvatelia vinia zo zvyšovania cien nájmov. V Španielsku bola platforma tento týždeň pokutovaná za inzerovanie zakázaných ponúk. Opatrenia môžu zahŕňať aj limit počtu prenocovaní.
Brusel chce zároveň podporiť výstavbu, no neuvažuje o kvótach ani cenových stropoch. Namiesto toho chce riešiť nedostatok pracovnej sily prostredníctvom veľkých učňovských programov a zjednodušiť environmentálne pravidlá pri povoľovaní stavieb.
Cieľom je tiež uľahčiť verejné investície a mobilizovať súkromný kapitál, ktorý by mohol do roku 2029 priniesť do sektora až 375 miliárd eur. Podľa odhadov potrebuje EÚ každoročne postaviť viac než dva milióny nových domov, aby pokryla dopyt.
