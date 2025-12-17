Namiesto vianočnej výzdoby majú na strome fekálie: Muž terorizuje susedov, plné vedrá vylieva z balkóna

Ilustračná foto: Google maps

Martin Cucík
V Stupave majú vyhrotený susedský prípad.

Susedské vzťahy sú často komplikované. Mnohokrát sa musíme, najmä v bytoch, doťahovať so susedmi pre rôzne malichernosti. V Stupave to však rozhodne malichernosť nie je. Obyvatelia bytovky sa sťažujú, že sused vylieva fekálie priamo z balkóna.

Fekálie sú vraj všade. Na fasáde bytovky, pod bytovkou a aj na stromoch pod balkónom „neporiadnika“. Situácia podľa dotyčných trvá už vyše roka. Informovali o tom Noviny.sk

Najskôr upodozrievali psov

Obyvatelia si pôvodne mysleli, že exkrementy pod bytovkou patria psom. Páchateľa však usvedčili zábery z bezpečnostnej kamery. Susedia ho neskôr videli aj priamo pri čine a podľa ich slov ide o ľudské výkaly. „Čivava to určite nebola, to je veľké ako čivava,“ opísala situáciu suseda Mária pre Noviny.

Život pod balkónom sa stal neúnosným. Ľudia sa boja prechádzať pred bytovkou, balkóny nemôžu používať a vešať von bielizeň je nemysliteľné. „V noci o 11. sa tu vylieva moč aj fekálie,“ dodal ďalší sused Branislav.

Fekálie je cítiť aj v byte

Mária, ktorá býva hneď vedľa, opisuje, že zápach sa dostáva priamo do bytu a každodenne jej znepríjemňuje život. „Ja mám pripravený sprej. Keď prídem z roboty, smrdí to na chodbe. Ja som v kúpeľni, tak počujem, ako to tam mieša a počujem, ako to vylieva,“ hovorí.

Susedia sa snažili situáciu riešiť cez mestskú políciu, štátnu políciu, mestský úrad aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva, no podľa ich slov nikto problém nevyriešil.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka
Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac