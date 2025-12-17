Namiesto vianočnej výzdoby majú na strome fekálie: Muž terorizuje susedov, plné vedrá vylieva z balkóna

Susedské vzťahy sú často komplikované. Mnohokrát sa musíme, najmä v bytoch, doťahovať so susedmi pre rôzne malichernosti. V Stupave to však rozhodne malichernosť nie je. Obyvatelia bytovky sa sťažujú, že sused vylieva fekálie priamo z balkóna.
Fekálie sú vraj všade. Na fasáde bytovky, pod bytovkou a aj na stromoch pod balkónom „neporiadnika“. Situácia podľa dotyčných trvá už vyše roka. Informovali o tom Noviny.sk
Najskôr upodozrievali psov
Obyvatelia si pôvodne mysleli, že exkrementy pod bytovkou patria psom. Páchateľa však usvedčili zábery z bezpečnostnej kamery. Susedia ho neskôr videli aj priamo pri čine a podľa ich slov ide o ľudské výkaly. „Čivava to určite nebola, to je veľké ako čivava,“ opísala situáciu suseda Mária pre Noviny.
Život pod balkónom sa stal neúnosným. Ľudia sa boja prechádzať pred bytovkou, balkóny nemôžu používať a vešať von bielizeň je nemysliteľné. „V noci o 11. sa tu vylieva moč aj fekálie,“ dodal ďalší sused Branislav.
Fekálie je cítiť aj v byte
Mária, ktorá býva hneď vedľa, opisuje, že zápach sa dostáva priamo do bytu a každodenne jej znepríjemňuje život. „Ja mám pripravený sprej. Keď prídem z roboty, smrdí to na chodbe. Ja som v kúpeľni, tak počujem, ako to tam mieša a počujem, ako to vylieva,“ hovorí.
Susedia sa snažili situáciu riešiť cez mestskú políciu, štátnu políciu, mestský úrad aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva, no podľa ich slov nikto problém nevyriešil.
