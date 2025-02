Namiesto dáždnikov vytiahnite slnečné okuliare: Po mrazivej noci nás čaká príjemné prekvapenie, tento jav nás však potrápi

Slovensko po nezvyčajne teplom januári zažíva niekoľko dní stabilného zimného počasia s chladnými nocami a zamračenými dňami. Nový pracovný týždeň však začne príjemnejšie, keďže sa po oblačnej nedeli ukáže aj slnko.

Meteorologická situácia, o ktorej informuje portál iMeteo naznačuje, že počasie bude ovplyvňovať rozsiahla tlaková výš so stredom nad južnou Škandináviou, pričom do strednej Európy ešte čiastočne zasahuje brázda nízkeho tlaku od juhozápadu.

Nočné teploty na Slovensku opäť výrazne klesali. V horských dolinách sa ortuť teplomera prepadla až k -10 °C, pričom aj v nížinách na východe sa teploty pohybovali okolo -6 °C.

Slnečný, no chladný deň

Počas dňa však príde oteplenie – maximálne denné teploty sa budú pohybovať od +4 do +9 °C. Očakáva sa prevažne jasná až polojasná obloha, hoci v ranných hodinách sa miestami môžu vyskytnúť hmly. Viac oblačnosti bude na západnom Slovensku, avšak aj tam sa občas ukáže slnko. Dnes nebude potrebné nosiť so sebou ani dáždnik, keďže sa neočakávajú žiadne zrážky.

Vietor zostane slabý, na západe však môže mierne zosilnieť a fúkať z východu až juhovýchodu. Priaznivé počasie vytvára ideálne podmienky na prechádzky či nenáročnú turistiku. Vo vybraných lyžiarskych strediskách si návštevníci môžu vychutnať aj zimné športy.

Čo nás čaká v utorok

Počasie na Slovensku bude v utorok podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu ovplyvňovať rozsiahla tlaková výš, ktorá k nám zasahuje od severu až severovýchodu. Vďaka nej nás čaká prevažne jasná až polojasná obloha, no v niektorých lokalitách sa môže vyskytnúť hmla alebo nízka oblačnosť, ktorá sa môže udržať dlhšie.

Nočné teploty budú poriadne nízke – klesnú na -3 až -9 °C, v dolinách a kotlinách môže byť ešte chladnejšie, a to až do -15 °C. Počas dňa sa však oteplí na príjemných 3 až 8 °C, hoci v niektorých údoliach môže byť chladnejšie. Vietor zostane slabý, na juhozápade môže počas dňa pofukovať juhovýchodný vietor s rýchlosťou do 20 km/h. Celkovo nás čaká stabilné zimné počasie, ktoré bude priať pobytu vonku aj zimným športom.