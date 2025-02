Obyvateľom malej obce vadí Biedronka, spísali proti nej petíciu. Starosta proti výstavbe zasiahnuť nemôže, porušil by zákon

Príchod poľského diskontu vyvoláva v mnohých Slovákoch nadšenie či očakávanie. Sľubujú si od neho nový sortiment, ale predovšetkým lacnejšie potraviny. Je to spôsobené aj tým, že viacerí ho poznajú z Poľska a pravidelne ho tam navštevujú. To je napríklad tiež prípad obce Čierne, kam Biedronka smeruje. Paradoxne, miestni sa proti nej búria.

Článok pokračuje pod videom ↓

Lacný reťazec mnohí miestni dobre poznajú, nakoľko sa nachádza v neďalekých obciach Istebna či Milówka. Aj keď ho sami za hranicami aktívne vyhľadávajú, rozhodli sa proti nemu bojovať. Obyvateľom Čierneho sa totiž nepáči, že jedna z prvých ohlásených slovenských predajní má vyrásť v srdci ich dediny. Informoval o tom portál MY Kysuce. Kameňom úrazu má byť jeho poloha.

„Nie sme proti Biedronke. Sme proti jej umiestneniu v strede obce, v blízkosti našich rodinných domov,“ uviedla jedna z iniciátoriek petície. Takéto podnikateľské činnosti vraj vytvárajú nadmerný hluk, zápach, zvýšenú frekvenciu dopravy a tiež prach. S problémami zápasia už v súčasnosti, nakoľko sa v inkriminovanej lokalite vybudovali rôzne poľnohospodárske objekty, zberný dvor či uhoľné sklady.

Zrejme nič nezmôžu

Výstavbou obchodného reťazca sa však oficiálne neporuší žiadny zákon, nakoľko má vyrásť na pozemkoch, kde už je vydané právoplatné územné rozhodnutie. Spomínaný územný plán je schválený od roku 2022 a paradoxom je, že medzi signatármi petície sú aj ľudia, ktorí sa na jeho schválení priamo podieľali.

Starosta obce Peter Staňo zároveň uviedol, že zamietnutím stavby by mohol spôsobiť problémy so zákonom.

„Pokiaľ stavebník splní predpísané náležitosti, predloží kladné stanoviská inštitúcií, ktoré chránia verejný záujem, stavebný úrad a my ako obec nemôžeme takúto stavbu svojvoľne zamietnuť. Konali by sme v rozpore so zákonom,“ skonštatoval pre MY Kysuce. Ako starosta, tak aj ďalší obyvatelia, naopak, vidia príchod diskontného predajcu pozitívne. „Verím, že obchod pomôže občianskej vybavenosti obce a prinesie väčší výber a konkurenciu, z ktorej budú profitovať zas len naši ľudia z obce,“ dodal.