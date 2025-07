Najviac 100 eur: Slováci priznali, či by boli ochotní požičať peniaze. Trvajú, že kľúčová je jedna vec

Peniaze sú dobrý sluha, ale zlý pán – najmä v rodine. Niekedy sa stáva, že aj tie zdanlivo najpevnejšie vzťahy preverí a obráti naruby, keď na ne príde reč.

Narazili sme na diskusiu, v ktorej Slováci priznali, že v niektorých prípadoch nemusí byť najlepší nápad požičať peniaze ani tým najbližším, ako rodine či priateľom. „Záleží od toho, ako často to je,“ stojí v jednej z reakcií, ktorá hovorí o tom, že ak ide o jednorazovú situáciu, je to v poriadku, no iné je to v prípade, ak si niekto požičiava pravidelne. No aj to, samozrejme, závisí od konkrétnej situácie.

Ak ich vrátia, je to úplne v poriadku

„Moja mama takto po malých sumách roky rokúce požičiavala kolegyni, vôbec sme o tom nevedeli, ona bola sama s 3 deťmi a proste jej niekedy nevyšlo. Vždy po výplate ich poctivo vrátila,“ objavila sa skúsenosť s požičiavaním, ktorá je vzorovým príkladom toho, ako by to malo fungovať.

„Požičala som v rodine viackrát, ale viem na čo, nie také, že nemáš stovku do výplaty,“ poznamenal niekto ďalší. „My si nepožičiavame a ani nepožičiavame nikomu. Nemáme s tým dobré skúsenosti,“ priznala iná komentujúca.

Slováci sa pri požičiavaní riadia aj ďalšími pravidlami

Niektorí sa zdôverili, že požičajú maximálne 100 eur, alebo už aj keď k „pôžičke“ dôjde, trvajú na zmluve, kde bude jasne uvedené, kedy a ako bude suma vrátená. Viacerí sa zhodli, že nemajú problém požičať, avšak iba sumu, ktorú vedia, že im nebude chýbať, dokonca ani keď nastane nepredvídateľná situácia na jednej či druhej strane.

„Koľkokrát sa stane, že mi sestra napíše, či nemám poslať 10 eur, alebo mamka, že jej nevychádza, a vždy potom vrátia. Rovnako ja keď potrebujem. A vždy vrátime. Občas sa stane, že ja im poviem, nech nechajú tak, ony mne tiež. Ale ak by som vedela, že si len požičajú a nikdy nevrátia, tak nie. Či je to rodina, či nie. Viem, ako sa k peniazom správajú a prečo im občas nevychádzajú,“ stojí v ďalšom úprimnom zhrnutí, ktoré je živým príkladom, ako vyzerá, keď požičiavanie medzi blízkymi funguje bez problémov.