Najväčšia slovenská priehrada odhaľuje svoje dno, takto nízko nebola hladina už dlhé roky. Obavy majú aj farmári či lesníci

Počasie na Slovensku bolo v uplynulých mesiacoch extrémne. Kým v istom období sa riešili azda najväčšie možné záplavy za dlhé roky, v súčasnosti sa skloňuje extrémne sucho. V najväčších slovenských priehradách chýba voda, zrážok je iba minimum. Obavy už na Orave hlásia aj farmári a lesníci.

Oravská priehrada, ktorá je známa aj ako najväčšia na Slovensku, bola ešte vlani pre plánovanú rekonštrukciu čiastočne vypustená. Odborníci predpokladali, že vodný stav sa vráti do normálu už na jeseň. Bohužiaľ, na severe našej krajiny chýbajú zrážky podobne, ako v iných končinách a Oravská priehrada odhaľuje zákutia, ktoré ľudské oko nevidelo dlhé roky. Informuje o tom portál MY Orava.

Oravská vodná nádrž je v súčasnosti naplnená na 52 percent z celkového objemu. Takýto stav pritom nie je ojedinelý. Podobne, až katastroficky, to vyzerá aj na Liptovskej Mare či Domaši.

Ide o cyklus

Hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák však upozorňuje, že ide o cyklus, ktorý sa zvykne opakovať. „Podobná situácia bola aj v rokoch 1999, 2004 či 2006, len ľudia už zabudli,“ uviedol na margo nízkej vodnej hladiny. „Nie je cieľom, aby priehrady mali vždy rovnakú výšku hladiny, ale aby stabilizovali situáciu pod stavbou a zabezpečili potreby ľudí,“ dodal Bocák.

Počas zimného obdobia je vo všeobecnosti prirodzene menej zrážok, pričom odborníci počítajú s jarným roztápaním snehu či so zrážkami. Ľudí však aj na Orave znepokojuje fakt, že takéto suché obdobie si už dlho nepamätajú a aj snehu je tento rok oveľa menej, ako je zvykom.

Obavy vyjadrili napríklad tiež poľnohospodári či lesníci. Prvá menovaná skupina má obavy o úrodu, tá druhá zase avizuje požiare a iné problémy spojené so suchom.

Situáciu by vraj mohlo vyriešiť pár daždivých dní, ktoré by do regiónu priniesli intenzívnejšie zrážky. V takom prípade by sa vodný stav priehrady mohol rýchlo stabilizovať.

Miloš Okál, vedúci pracovník na Vodnom diele Oravská priehrada, pre portál MY Orava povedal, že takéto zrážky však na Orave neboli takmer rok. V dôsledku mrazov museli navyše zvýšiť odtok z priehrady – ten pomôže k vyššiemu prietoku rieky Orava a zabráni hromadeniu ľadov v nej.