Najkrvavejší útok za posledných 20 rokov: Muži, ktorí v Crocus City Hall zastrelili vyše 150 ľudí, dostali doživotie

Ruský súd vo štvrtok odsúdil štyroch tadžických občanov na doživotie za útok v kultúrno-zábavnom komplexe Crocus City Hall na predmestí Moskvy z roku 2024, pri ktorom zahynulo približne 150 ľudí. Rovnaký trest dostalo aj ich 11 komplicov.
Išlo o najkrvavejší útok v Rusku za uplynulých 20 rokov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP. Počas čítania verdiktu boli vo veľkej sieni moskovského vojenského súdu prítomní aj rodinní príslušníci obetí. Štyria hlavní obžalovaní sedeli za priehľadnou stenou.
Medzi odsúdenými sú aj ruskí občania
Niektorí z odsúdených komplicov sú ruskí občania, medzi nimi aj osoby, ktoré ozbrojencom predali auto alebo im prenajali byt, zatiaľ čo ďalší boli obvinení z väzieb na teroristov.
Ďalší štyria z celkovo 19 obžalovaných v prípade teroristického útoku v Crocus City Hall dostali podľa ruskej agentúry TASS tresty väzenia v trvaní od 22 rokov a viac. Súdny proces sa v tomto prípade začal v auguste minulého roka.
K útoku sa prihlásil Islamský štát Chorásán
Ozbrojenci 22. marca 2024 vtrhli do komplexu v Krasnogorsku na východnom predmestí Moskvy krátko pred začiatkom koncertu ruskej rockovej skupiny Piknik. Spustili paľbu a následne založili požiar, ktorý spôsobil masívne škody. Takmer polovica obetí zahynula v dôsledku vdýchnutia dymu a oxidu uhoľnatého, a nie na následky strelných zranení.
K zodpovednosti sa prihlásila džihádistická organizácia Islamský štát Chorásán (IS-K), ktorá pôsobí predovšetkým v Afganistane. Kremeľ napriek tomu obvinil z útoku Ukrajinu, s ktorou vedie už viac než štyri roky vojnu. Kyjev obvinenia označil za nepodložené a absurdné.
Útok v Rusku vyvolal vlnu xenofóbie voči migrantom zo Strednej Ázie.
