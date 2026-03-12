Najkrvavejší útok za posledných 20 rokov: Muži, ktorí v Crocus City Hall zastrelili vyše 150 ľudí, dostali doživotie

Foto: Profimedia

Nina Malovcová
TASR
Rovnaký trest dostalo aj ich 11 komplicov.

Ruský súd vo štvrtok odsúdil štyroch tadžických občanov na doživotie za útok v kultúrno-zábavnom komplexe Crocus City Hall na predmestí Moskvy z roku 2024, pri ktorom zahynulo približne 150 ľudí. Rovnaký trest dostalo aj ich 11 komplicov.

Išlo o najkrvavejší útok v Rusku za uplynulých 20 rokov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP. Počas čítania verdiktu boli vo veľkej sieni moskovského vojenského súdu prítomní aj rodinní príslušníci obetí. Štyria hlavní obžalovaní sedeli za priehľadnou stenou.

Medzi odsúdenými sú aj ruskí občania

Niektorí z odsúdených komplicov sú ruskí občania, medzi nimi aj osoby, ktoré ozbrojencom predali auto alebo im prenajali byt, zatiaľ čo ďalší boli obvinení z väzieb na teroristov.

Ďalší štyria z celkovo 19 obžalovaných v prípade teroristického útoku v Crocus City Hall dostali podľa ruskej agentúry TASS tresty väzenia v trvaní od 22 rokov a viac. Súdny proces sa v tomto prípade začal v auguste minulého roka.

K útoku sa prihlásil Islamský štát Chorásán

Ozbrojenci 22. marca 2024 vtrhli do komplexu v Krasnogorsku na východnom predmestí Moskvy krátko pred začiatkom koncertu ruskej rockovej skupiny Piknik. Spustili paľbu a následne založili požiar, ktorý spôsobil masívne škody. Takmer polovica obetí zahynula v dôsledku vdýchnutia dymu a oxidu uhoľnatého, a nie na následky strelných zranení.

Foto: SITA/AP

K zodpovednosti sa prihlásila džihádistická organizácia Islamský štát Chorásán (IS-K), ktorá pôsobí predovšetkým v Afganistane. Kremeľ napriek tomu obvinil z útoku Ukrajinu, s ktorou vedie už viac než štyri roky vojnu. Kyjev obvinenia označil za nepodložené a absurdné.

Útok v Rusku vyvolal vlnu xenofóbie voči migrantom zo Strednej Ázie.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Na nože
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Fukušima
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Tip na výlet
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Tip na film
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac