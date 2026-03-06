Najdlhší slovenský tunel zatvoria: Vodiči, rátajte s obchádzkou. Autá odklonia na starú cestu

Ilustračné foto: TASR (Daniel Stehlík)

Nina Malovcová
TASR
Dôležitá informácia pre vodičov.

Najdlhší slovenský diaľničný tunel Višňové má pred sebou prvú krátku servisnú uzáveru. Ako informoval odbor mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), tunel bude na niekoľko hodín uzavretý v noci zo soboty (7. 3.) na nedeľu (8. 3.).

Dôvodom je čistenie kamerového systému a snímačov fyzikálnych veličín. Tunel bude uzavretý od soboty 23.00 h na približne štyri hodiny. „Vodiči budú odklonení na obchádzkovú trasu, ktorá povedie po ceste I/18, teda popod Strečno,“ uviedli diaľničiari. Doplnili, že pravidelné čistenie kamerového systému prebieha vo všetkých diaľničných tuneloch aj mimo jarnej či jesennej údržby.

Foto: TASR – Milan Podmaník

Servis prebehne v nočných hodinách

„Čistota tejto technológie je kľúčová pre zachovanie bezpečnosti v tuneli. Vzhľadom na to, že tunel Višňové je z hľadiska dopravných intenzít mimoriadne využívaným diaľničným ťahom, bude servis kamier vykonávaný výlučne v nočných hodinách,“ dodala NDS.

