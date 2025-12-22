Nájdené drogy v STVR majú dohru: Obžalobe už čelia dve osoby, jedna z nich bola zamestnancom telerozhlasu

Vo veci zaistených drog v budove Slovenského rozhlasu a televízie (STVR) padla obžaloba.
Ako informovala prokurátorka Krajskej prokuratúry v Bratislave Gabriela Kováčová, prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava III podal v pondelok na Mestský súd Bratislava I obžalobu na osobu P. J. pre pokračovací zločin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou podľa Trestného zákona.
Rovnako podal obžalobu aj na osobu A. D. pre zločin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou.
„Ide o prípad, kedy boli okrem iného pri prehliadkach nebytových priestorov zaistené omamné a psychotropné látky v budove Slovenskej televízie a rozhlasu,“ pripomenula Kováčová.
Doplnila, že obvineným je kladené za vinu, že na viacerých miestach Bratislavy obchodovali s drogami, a to po dobu minimálne dvoch rokov. U obžalovanej osoby P. J. bolo počas prehliadky zaistených viac ako 750 gramov kokaínu, vyše 900 gramov ketamínu, 190 gramov rastliny rodu Canabis, 750 kusov MDMA a 56 gramov kratonu.
Jedna z obžalovaných osôb bola zamestnancom STVR
Polícia vykonala protidrogovú akciu v lete tohto roka, zadržala pri nej dvoch mužov, ktorých sudca následne poslal do väzby. Podľa polície išlo o dílerov. Jedným z nich mal byť zamestnanec verejnoprávneho telerozhlasu. Pri akcii okrem drog zaistili aj väčší finančný obnos.
Riaditeľka STVR Martina Flašíková to vtedy označila za ďalší dôkaz toho, v akom zanedbanom a dlhodobo nekontrolovanom stave sa inštitúcia nachádzala (Flašíková sa vedenia inštitúcie ujala v máji tohto roka – pozn. SITA). Prízvukovala, že takéto správanie je nezlučiteľné s pôsobením v STVR. K vyšetrovaniu sa vtedy podrobnejšie nechcela vyjadrovať, vzhľadom na jeho priebeh, ale podľa nej bolo verejnoprávne médium plne súčinné s políciou.
