Nahliadnite za kamery Dunaja. Herec prezradil, kedy prebieha nakrúcanie a či mu Anton Holubec lezie na nervy

Na televíznych obrazovkách sa objavujú príbehy, ktoré dokážu zaujať, pobaviť aj napnúť diváka a presne takým seriálom je Dunaj, k vašim službám. Do dejových zvratov vnáša šarm a charizmu herec Filip Tůma, ktorého postava zaujala divákov už od začiatku prvej série.
Filipova rola nie je len o prítomnosti v scéne, ale prináša do príbehu napätie aj neočakávané zvraty, ktoré divákom ukazujú, že seriál je plný dramatických situácií. Anton Holubec jednoznačne oživuje seriál svojou prítomnosťou, za čo možno poďakovať Filipovi Tůmovi, ktorý ho hrá viac než dôveryhodne. Aj kvôli nemu si diváci nenechajú ujsť žiadnu epizódu. A zatiaľ čo mnohí cez voľné dni oddychujú a dobíjajú si baterky po pracovných dňoch, herec stojí na pľaci, ako uviedol pre Rádio Melody.
Stále ho baví
Umelec je otcom dvoch rozkošných detí, ktorým sa venuje zakaždým, keď má voľno. Cez víkendy to však niekedy nie je možné, keďže nakrúca pre divákov ich obľúbený seriál. „Stane sa, že točíme aj cez víkendy. A keď to nie je Dunaj, je to Sľub, takže keby som to mal spriemerovať, tak niekedy sú to tri víkendy za mesiac, čo je v podstate každý víkend. Nechcem zase, aby to tak vyznelo, lebo je to naozaj individuálne,“ priznal Filip.
Napríklad nedávno bolo veľmi zlé počasie, mrazy a snežilo. „Vtedy nebol čas niektoré veci natočiť, tak sa to posúvalo. Je to veľmi flexibilné,“ poznamenal herec, ktorý už od prvej série stvárňuje zákerného a zlého Holubca. Napriek tomu, že sa v rozhovoroch zvyknú médiá pýtať na postavu, nelezie mu na nervy.
„Mňa Anton baví a ja naňho pozerám z nadhľadu, bavím sa na ňom a myslím si, že sa na ňom bavia aj diváci. Že ho zobrali za takého svojho Tonka, no čo Tonko, ideš robiť zle, no čo zase ideš vyvádzať. Toto mám rád, že to ľudia prijali s humorom,“ uviedol Filip, podľa ktorého je však na tom hrozivá jedna vec. „A samozrejme, je desivé, keď si vezmeme historicky, že taký človek existoval a čo robil, tak to by asi nebolo úplne na pochválenie,“ doplnil.
Meno Antona Holubca však doma nezaznie. „Deti to nepozerajú a Nelka, myslím si, že je v tomto taká otrlá, že nevoláme sa postavami, ktoré hráme,“ objasnil herec, ktorého nezvyknú doma nazývať Tono, ak je niekedy zlý. Ako sám naznačil, v Dunaji už nie je sám, pridala sa k nemu partnerka Nela Pocisková, ktorá podobne ako on stvárňuje manipulatívnu obchodníčku Adelu Brunovskú.
