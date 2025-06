Náhle sa vedľa nej objavil na pódiu. Katy Perry ostala v šoku, celý chaos v Sydney zachytili kamery

Prirodzená interakcia medzi umelcom a fanúšikom je bežnou súčasťou koncertov, no niekedy sa hranice prekročia. Nedávny incident na koncerte Katy Perry v Sydney vyvolal búrlivé reakcie a opäť otvoril diskusiu o bezpečnosti a správaní sa fanúšikov na živých vystúpeniach.

Ako uviedol magazín The New York Post, speváčku Katy Perry prekvapil nepozorný fanúšik, ktorý sa dostal na pódium počas jej turné Lifetimes. K incidentu došlo v pondelok večer, keď 40-ročná hviezda spievala svoj hit Hot N Cold v austrálskom Sydney. Táto udalosť, ktorá sa rýchlo stala virálnou na sociálnych sieťach, vyvolala medzi fanúšikmi a médiami vlnu šoku a znepokojenia, ale aj pochybností o jej autenticite.

Susto em solo australiano! Durante a terceira noite de shows no país, um fã invadiu o palco enquanto Katy Perry se apresentava. Sobre o ocorrido, ela reagiu com bom humor: “Nunca mais vai haver um show como esse, então apenas aproveitem.” pic.twitter.com/89nmG9cPsA — Portal Katy Perry (@portalkatyperry) June 9, 2025

Nepozvaný hosť na pódiu

Katy Perry bola zjavne otrasená, keď jej neznámy muž položil ruku okolo ramien. Speváčka okamžite schmatla gitaru a odvrátila sa od narušiteľa. Aj napriek šoku si zachovala chladnú hlavu a situáciu zvládla s prekvapivým pokojom. „No, už nikdy nebude taká šou, aká bola táto, takže si to len užívaj, Sydney,“ povedala do mikrofónu, zatiaľ čo zasahovala ochranka. Následne s krikom dodala: „Čo sa to, dopekla, deje?!“, keď bol fanúšik vyvedený z pódia.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa KATY PERRY (@katyperry)



Incident okamžite vyvolal lavínu komentárov na sociálnych sieťach. Mnoho fanúšikov vyjadrilo svoje znepokojenie nad bezpečnosťou na koncertoch a kritizovalo prácu ochranky. „Veľmi nebezpečný moment,“ napísala jedna osoba na X. „Ochranku treba vyhodiť, najmä tú, ktorá mala strážiť vstup na pódium. Katyin bodyguard bol prvý. Mohlo sa to skončiť naozaj zle!“ Iní chválili speváčkin profesionálny prístup. „Katy Perry to zobrala profesionálne, chvalabohu, že je v poriadku,“ komentoval ďalší fanúšik.

„Katy to zvládla ako profesionálka – chaos na pódiu, a napriek tomu si zachovala chladnú hlavu. Ikonická energia. Takto sa vlastní okamih,“ dodal tretí. Našli sa však aj skeptici, ktorí tvrdili, že bol incident nafingovaný. „Zinscenované,“ napísala jedna kritická osoba na X. „Aby sa mohla stať virálnou.“ Druhá osoba súhlasila: „Úprimne, vyzerá to ako zinscenované. A dúfam, že je to tak, pretože ak je to skutočné, tak je to vážne znepokojujúce.“

Predchádzajúce „prekvapenia“ na pódiu