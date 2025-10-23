Nad Slovenskom zatiaľ cudzí dron nelietal: Letecký a námorný vyšetrovací útvar však vidí iný problém

Letecký a námorný vyšetrovací útvar Ministerstva dopravy SR zatiaľ na Slovensku nezaznamenal narušenie vzdušného priestoru cudzím dronom. Problémom sú však amatérski piloti dronov, ktorí často lietajú aj v okolí letísk, čo predstavuje riziko pre leteckú dopravu. Pre médiá to v stredu (22. 10.) uviedol vedúci Leteckého a námorného vyšetrovacieho útvaru Ministerstva dopravy SR Juraj Gyenes počas konferencie o bezpečnosti lietania na letisku pri Lučenci.
„Drony sú dnes vážny problém. Ľudia lietajú do priestorov, kde nemajú lietať, a lietajú tak, ako nemajú lietať,“ skonštatoval Gyenes. Ako dodal, počet dronov aj incidentov, ktorými sa vyšetrovací útvar zaoberá, v ostatných rokoch exponenciálne rastie.
Problémy sú drony amatérskych pilotov
Prelietavanie dronov je veľkým problémom napríklad pri letiskách. „Ak by dron narazil do lietadla, môže vzniknúť aj havária. Hlavne pri pristátí a pri štarte, keď je lietadlo nízko, je to v okolí letísk nebezpečné,“ vysvetlil Gyenes.
Letecký a námorný vyšetrovací útvar Ministerstva dopravy SR zatiaľ nezaznamenal narušenie vzdušného priestoru cudzím dronom, pri väčšine incidentov ide o amatérskych pilotov. Aj tí by však podľa Gyenesa mali mať potrebné doklady a mali by vedieť, v akom priestore môžu lietať. „Veľká väčšina dronov, ktoré dnes lietajú, sa dá aj dohľadať,“ upozornil vedúci vyšetrovacieho útvaru s tým, že narušenie zakázaného priestoru či spôsobenie nebezpečnej situácie môže polícia vyšetrovať ako trestný čin všeobecného ohrozenia.
Incidenty s neznámymi dronmi nad objektmi kritickej infraštruktúry sa v uplynulých týždňoch vyskytli napríklad v Nemecku, Dánsku, Belgicku či Nórsku. Cudzie drony prelietavajúce nad vojenskými objektmi potvrdila aj česká armáda. Zatiaľ nie je jasné, kto je za prelety dronov zodpovedný. Niektoré krajiny vyjadrili obavy, že za tým môže byť Rusko.
