Nad Ruskom sa opäť zmráka: Európska únia chystá ďalšie sankcie. Zelenskyj sa chce zamerať na únoscov ukrajinských detí

Európska únia pripravuje 20. balík sankcií proti Rusku, ktorý má byť hotový „do mesiaca“. Ako referuje spravodajský web Kyiv Independent, povedal to v nedeľu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
EÚ 23. októbra schválila 19. sankčný balík. Medzi opatreniami je zákaz dovozu skvapalneného zemného plynu z Ruska najneskôr od roku 2027, zaradenie ropných tankerov využívaných Moskvou na čiernu listinu a obmedzenia v cestovaní ruských diplomatov po Európe.
Opatrenia proti únoscom ukrajinských detí
Zelenskyj uviedol, že Kyjev navrhne, aby sa ďalšie sankcie zamerali na „ruské právnické a fyzické osoby, ktoré stále profitujú z energetických zdrojov“.
„Budú tam aj nové opatrenia proti únoscom ukrajinských detí – toto musí byť predmetom skutočne globálneho tlaku. Okrem toho je potrebné výrazne zvýšiť tlak na všetky mechanizmy, ktoré umožňujú ruskú vojenskú výrobu,“ dodal prezident.
Zelenského úrad v nedeľu oznámil, že Kyjev uvalil nové sankcie na ôsmich vysokopostavených predstaviteľov Kremľa, medzi nimi je aj vyjednávač ruského vodcu Kirill Dmitrijev. Sankcie zasiahli aj päť ruských vydavateľstiev za zločiny proti Ukrajine a jej obyvateľom.
