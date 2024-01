„Nabehnem do školy so zbraňou a postrieľam vás.“ Mladík sa vyhrážal zamestnancom základnej školy v Nitre

Na e-mailovú adresu ZŠ sv. Marka v Nitre páchateľ doručil výhražnú správu, ktorá vzbudila obavy o zdravie a životy. Bola preto kontaktovaná polícia.

„Všetkých postrieľam!“

Ako uvádza Polícia na sociálnej sieti, správa obsahovala takýto text: „Za to, že ste neriešili šikanu mňa a zahrabávali ste to pod koberec a videli ste chybu len vo mne, za to mám psychické problémy a za to sa vám kruto pomstím. Nabehnem do Vašej školy so zbraňou a všetkých vás postrieľam!“

Polícii netrvalo dlho a zistili, o koho išlo, a tiež kde sa táto osoba nachádza. Bola vykonaná domová prehliadka, počas ktorej ju policajti zadržali.

Vyšetrovateľ PZ vniesol obvinenie 20-ročnej osobe pre prečin šírenia poplašnej správy, ktorá bola umiestnená do policajnej cely.

Ak ste sa stali obeťou alebo svedkom traumatizujúcej udalosti, pomoc nájdete na webe IPčko. Psychologickú pomoc poskytuje nonstop, bezplatne a anonymne prostredníctvom chatu a emailu.