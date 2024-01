Policajti mali fotku útočníka a vedeli, že môže prísť: Zamestnanci Univerzity Karlovej prehovorili o teroristickom útoku

V utorok zverejnil Ústredný krízový štáb Univerzity Karlovej na svojom webe podrobnejšie informácie o útoku z 21. decembra. Pri streľbe zomrelo 14 ľudí. Vedenie poďakovalo Polícii Českej republiky za zásah pri tak „ojedinelom a brutálnom útoku“. Univerzita zároveň v dvoch dokumentoch zverejnila informácie o slede udalostí v univerzitných budovách na námestí Jana Palacha, na Celetnej ulici a na Ovocnom trhu.

Poďakovali za pomoc a záchranu

„Vedenie Univerzity Karlovej a vedenia Filozofickej fakulty (FF) opätovne vyjadruje poďakovanie Polícii Českej republiky, ktorá previedla zásah pri ojedinelom a brutálnom útoku dňa 21. 12. 2023,“ uvádza webová stránka univerzity.

Podľa oznamu je nespochybniteľné, že vzhľadom k zásahu v hlavnej budove FF na námestí Jana Palacha sa podarilo zabrániť väčším stratám na ľudských životoch. „Za záchranu životov patrí poďakovanie všetkých zložkám integrovaného záchranného systému.“

Vedeli, že môže prísť

V dokumentoch, o ktorých píše aj CNN Prima News, sa nachádzajú výpovede vedenia a zamestnancov fakulty aj univerzity. Podľa prodekana FF Daniela Berounského sa polícia o útočníka zaujímala už o 13:30, keď sa naňho pýtala na vrátnici.

„Pri vstupe do budovy boli na vrátnici uniformovaní policajti a rozprávali sa s vrátnikom. Spýtal som sa ich, či niečo nepotrebujú, jeden z nich ukázal na mobile fotografiu D. K. a povedal, že „sa asi k FF blíži“, je asi psychicky narušený a môže byť nebezpečný. Pýtal sa, či som ho nevidel,“ vypovedá Berounský. Podľa jeho slov však útočníka predtým nezahliadol, a tak policajtom ponúkol pomoc v prípade, ak by to bolo nutné.

Policajti neskôr hovorili aj s prodekanom FF Jakubom Rákosníkom, administratívnymi pracovníkmi zo Zahraničného oddelenia, Ústavu svetových dejín aj Študijného oddelenia.

S políciou komunikoval aj pracovník Knižnice Jana Palacha v hlavnej budove. Zastavili ho dvaja uniformovaní policajti medzi 14:00 až 14:20, ktorí mu ukázali fotku a vysvetlili, že má ísť o ozbrojeného samovraha. Knihovník ich zaviedol do knižnice, ktorú spoločne prehľadali, rovnako tak aj toalety.

„O tom, že túto osobu hľadajú, som informoval kolegov. Za niekoľko desiatok minút sa ozvali dunivé rany (streľba) a krik z horných poschodí. Pretože som si nebol istý, či sa strelec nenachádza na prízemí, zabránil som návštevníkom opustiť knižnicu,“ opisuje situáciu. Spoločne s kolegami knižnicu zamkli a návštevníkov evakuovali do študovne bez okien, kde čakali na príchod polície.

V ten deň sa v hlavnej budove FF konalo vianočné spievanie na prvom poschodí. Podľa plánu sa tam mala dostaviť aj dekanka Eva Lehečková. „Pred začiatkom spievania ale do miestnosti sekretariátu vbehol kolega, ktorý v rozrušení kričal, že na štvrtom poschodí sa niečo deje, že prebieha útok, že je tam rozbitý nábytok a niekto tam leží na zemi,“ hovorí v dokumente dekanka.

Operátor neveril

Dekanka okamžite poverila sekretárku, aby zavolala na linku 158. Žiaľ, reakcia operátora bola prekvapivá. „Kolegyňa musela vysvetľovať, že si nerobíme srandu, že sme verejná budova, že máme na sekretariáte očitého svedka, že máme v budove študentov a učiteľov a nech nám pošlú jednotky,“ priblížila Lehečková.

Podľa tajomníčky Zdenky Filipovej neskôr volala kolegyňa zo 4. poschodia, ktorá potvrdila, že sa v budove naozaj strieľa. O niekoľko sekúnd neskôr už streľbu počuli aj na osobnom oddelení.

„O 15:04 som volala na linku 158 a pýtala som sa na inštrukcie, čo robiť. Povedala som, že som tajomníčka a že chcem rozposlať emaily zamestnancom. Pýtala som sa, či im mám dať pokyn opustiť budovu a ísť von, alebo či sa majú zamknúť v kanceláriách. Operátor mi povedal, že sú na ceste, nepoznajú stav objektu a nemôže dať žiadne konkrétne pokyny.“

Ako Filipová ďalej dodáva, neskôr videla, ako zamestnanci rýchlo utekajú s rukami nad hlavou z budovy. Asi o 15:20 sa dozvedeli, že bol strelec zlikvidovaný.