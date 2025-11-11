Na zvýšenie platov si budú musieť počkať. Niekoľko povolaní si malo od nového roka prilepšiť, nakoniec sa to odkladá

Foto: Pexels / TASR – František Iván

Dana Kleinová
Platy sa im mali zvýšiť o päť percent, no nakoniec sa to nestane.

Valorizácia na začiatku roka sa netýka len dôchodcov. Zamestnanci štátnej a verejnej správy sa tešili, že si od januára prilepšia. Platy im mali ísť vyššie o päť percent. Nakoniec sa to však nestane. Hoci sa na zvyšovaní dohodli zamestnávatelia a zástupcovia zamestnancov, pre konsolidáciu sa namiesto valorizácie koná šetrenie. 

Ako informujú Správy STVR, odborári navrhli valorizáciu platov zamestnancov štátnej a verejnej správy o päť percent. Urobili tak v kolektívnej zmluve.  Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) má však podmienky, ktoré je potrebné splniť, aby ju podpísali.

„Pokiaľ sa nám vráti výška výnosu z dane príjmov z fyzických osôb do predkonsolidačnej výšky, teda 56,1 percenta, oproti tým, ktoré sú stanovené na budúci rok na úrovni 53 percent. Prichádzame o 3,1 percenta,“ objasnil predseda ZMOS Jozef Božík.

Neprilepšia si, no stále majú iné výhody

Prvý návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2025 až 2027 rátal s valorizáciou miezd, no po schválení konsolidačného balíčku sa už v novom, schválenom návrhu rozpočtu so zvyšovaním platov nepočíta. Týka sa to pritom približne 435-tisíc zamestnancov, ktorí pracujú v štátnej a verejnej správe. Tí tak nemôžu od januára rátať so zvyšovaním miezd, no dočkajú sa predĺženia benefitov ako skrátenie pracovného času, vyššia dovolenka či vyššie odstupné.

