Na záhadnej európskej pláži ľudia neustále objavujú ľudské kosti. Odborníci ich pôvod nevedia jasne obhájiť

Ako píše portál BBC, ľudské kosti pravdepodobne nie sú na zozname vecí, ktoré chcete nájsť počas vašej prechádzky po pláži. Podobné zážitky všetci radšej prenecháme archeológom, forenzným odborníkom či iným vedcom, ktorí za takéto objavy obetujú celý svoj život. Na nenápadnej európskej pláži sa vám ale môže stať, že na ne narazíte, hoci to ani neplánujete.

Ak hľadanie ľudských pozostatkov nepatrí k vašim obľúbeným aktivitám, určite sa radšej vyhnite pláži Dunraven Bay v južnom Walese. Pláž je veľmi pekná – jej útesy sú charakteristicky britské a svojím zátiším ponúka mnoho priestoru na spoločný čas na oddych a rekreáciu. Na vychádzke so psom by ste však mohli naraziť na malý problém – namiesto kamienka či palice by váš pes mohol omylom priniesť kus ľudskej kosti.

Pláž ľudských kostí

Tento fenomén nie je jednorazovou záležitosťou. Podobný prípad sa odohral aj v októbri 2023, kedy 39-ročný Christopher Reese zbadal trčať kus odkrytej kosti v piesku. Muž bol síce v spoločnosti malého syna, ten bol však z objavu nadšený, pretože sa s otcom učia veľa o histórii, archeológii a praveku. Na to, že v ruke držia nie zvieraciu, ale ľudskú kosť, prišla rodina až potom, ako si objav odniesla domov.

Tento objav, ktorý vystrašený muž nahlásil na polícii, viedol k uzavretiu oblasti, ktorú začali usilovne prehľadávať miestni policajti. Výsledkom bol odhad, že muž nezničil dôkazy po nedávnej vražde. Na stole sa objavil predpoklad, že sa mu namiesto toho podarilo objaviť staroveké pozostatky.

Takýto objav sa pritom zopakoval aj začiatkom apríla tohto roku, pričom tentoraz bol nález identifikovaný ako ľudské pozostatky po zrútení starovekého múru. Na pláži Cwm Nash, blízko lokality Dunraven Bay, v roku 2019 zase objavili kostrové pozostatky najmenej šiestich ľudí, ktorí boli podľa všetkého obeťami stroskotania. Na tom istom mieste sa v roku 2014 zase objavili kosti ľudských nôh na útese.

Vedci majú rôzne teórie, ako je možné, že sa kosti na tomto úseku objavujú v takom hojnom počte. Podľa novej analýzy sa predpokladá, že mohlo ísť o stroskotancov, ktorí zomreli medzi 16. až 18. storočím. To však nie je jediný scenár.

Historik Graham Loveluck-Edwards na stôl priniesol aj možnosť, že išlo o pozostatky z prehistorického obdobia, počas ktorého si ľudia v tejto oblasti ukladali mŕtvych do jaskýň. Dodal, že okrem toho majú odborníci dôkazy o bitke, ktorá sa na území odohrala už v 1. storočí nášho letopočtu. K týmto odhadom doplnila odborníčka Claudine Gerrard názor, že v prípade stroskotania lodí mohli ľudí v minulosti pochovávať na dostupných miestach.