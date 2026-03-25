Čaká nás kratšia noc a ťažšie rána: Blíži sa zmena času, už v tento deň si nezabudnite prestaviť hodinky

Koniec marca opäť prinesie zmenu, ktorá každoročne zasiahne režim miliónov ľudí. Hodiny sa posunú dopredu, noc sa skráti a rána budú o niečo náročnejšie. Na druhej strane sa však predĺžia večery, ktoré prinesú viac svetla aj času na aktivity po práci.
Ako sme už avizovali, v roku 2026 dôjde k prechodu zo zimného na letný čas v noci zo soboty 28. marca na nedeľu 29. marca. Ručičky na hodinkách sa posunú z 2:00 na 3:00, čo znamená, že si pospíte o hodinu menej.
Striedanie času dlhodobo rozdeľuje verejnosť
Zmena času sa netýka len samotného spánku a náročnejšieho vstávania. Pre mnohých predstavuje aj praktickú povinnosť v podobe prestavovania hodiniek a domácich spotrebičov. Kým smartfóny či počítače sa aktualizujú automaticky, staršie zariadenia, napríklad klasické hodiny, budíky, rúry alebo mikrovlnky, bude potrebné upraviť ručne.
Letný a zimný čas ostávajú dlhodobo diskutovanou témou. Časť ľudí ho považuje za zbytočný zásah do prirodzeného biorytmu, iní, naopak, vítajú dlhšie svetlo vo večerných hodinách. Práve jarný posun býva pre organizmus náročnejší, keďže si vyžaduje prispôsobenie sa novému režimu. Únava či mierne problémy so spánkom pritom nie sú výnimkou a u niektorých ľudí môžu pretrvávať aj niekoľko dní.
Hlavným dôvodom zavedenia letného času je efektívnejšie využívanie denného svetla. Po zmene sa bude stmievať neskôr, čo znamená viac svetla vo večerných hodinách. To vytvára priestor na šport, prechádzky alebo trávenie času vonku, čo mnohí považujú za jednu z hlavných výhod tohto obdobia.
Ako sa na posun času pripraviť
Hoci ide o posun len o jednu hodinu, telo ho môže vnímať citlivejšie, pretože narúša prirodzený cirkadiánny rytmus. Objaviť sa môže únava, podráždenosť či slabšia koncentrácia, pričom najcitlivejšie reagujú deti, starší ľudia alebo tí, ktorí už majú nepravidelný spánok.
Ako pripomína iMeteo, odborníci preto odporúčajú pripraviť sa vopred, napríklad postupným posúvaním času zaspávania alebo ranným vystavením sa dennému svetlu, ktoré pomáha organizmu rýchlejšie sa prispôsobiť.
