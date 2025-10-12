Na tento dátum nezabudnite: Na Slovensku dôjde k mimoriadne vzácnemu zatmeniu Slnka, pozorovať ho budete môcť už čoskoro

Na Slovensku sa dočkáme vzácneho astronomického javu. Už čoskoro budeme môcť pozorovať neobyčajne vzácne zatmenie Slnka. V niektorých európskych krajinách bude pritom možné vidieť jeho úplné zatmenie.
O očakávanej „udalosti desaťročia“ píše portál iMeteo, podľa ktorého v niektorých lokalitách na Slovensku Mesiac zakryje až 85 percent kotúča Slnka. Zároveň pôjde o najvýraznejšie zatmenie Slnka za uplynulé desaťročia.
Stane sa tak na budúci rok
Astronomické divadlo budeme môcť pozorovať už 12. augusta 2026. Podľa portálu bude najvýraznejšie zatmenie na západe a naopak, najslabšie na východe Slovenska.
Nedôjde však k jeho úplnému zatmeniu, ktoré sa naposledy na území Slovenska udialo v roku 1999 a najbližšie sa tak stane až v roku 2135. Avšak aj tak ide o veľmi vzácnu udalosť vďaka nezvyčajne vysokému zatmeniu.
Ak by sme chceli vidieť úplné zatmenie Slnka, je možné ho pozorovať v západných európskych krajinách ako Španielsko či Island.
