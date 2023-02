Na tele má viac ako 15 000 piercingov, z toho 3 500 vo vagíne. Žena popísala, ako jej telo zvláda bolesť

Niektorí ľudia krútia hlavou už pri pomyslení len na jeden či dva piercingy. Táto žena ich však má v tele viac, než ktorýkoľvek iný človek na svete. Má ich dokonca aj na miestach, pri ktorých by ste si pomysleli, že je to nemožné.

Chce ich mať až 20 000

Ako informuje web Science Times, Elaine Davidson je ženou s najväčším množstvom piercingov na tele. Takmer každý kúsok kože jej pokrývajú piercingy, celkovo ich má vraj až 15 000, pričom 3 500 z nich sa nachádza v jej vagíne. Tvrdí, že jej cieľom je prekonať absolútny svetový rekord, na tele chce mať 20 000 piercingov, pričom už tie, čo má teraz, vážia dohromady cez tri kilogramy.

Elaine pochádza z Brazílie a aj keď v súčasnosti žije v Británii, kvôli množstvu procedúr musí vycestovať do Ameriky, v Británii ich totiž nikto nerobí. Napríklad, piercingy do genitálií jej zavádza priateľka v USA. Aby sa vyhla infekciám či ďalším komplikáciám, o všetky piercingy sa musí riadne starať. Dodáva, že na ich čistenie používa najmä ocot a má lekárku, ktorá jej záľube rozumie a má pre ňu pochopenie.

Keď Elaine vystúpila v relácii This Morning, moderátor sa jej s humorom opýtal, či jej piercingy nevypadávajú a či sa nebudí na ich cinkanie. Na to Elaine podľa Mail Online odvetila, že závisí od toho, s kým práve spí a piercingy jej nemajú prečo vypadávať.

Bolesť vraj už necíti

Samozrejme, ľudia majú na také množstvo piercingov rozličné názory a reagujú rôzne. Žena ale tvrdí, že si už zvykla aj na pozitívne, ale aj na negatívne reakcie. Už odmalička snívala o tom, že sa raz zapíše do Guinnessovej knihy rekordov. To, že sa napokon dostala do skupiny rekordérov, ktorú prirovnáva k rodine, je podľa nej to najlepšie, čo sa jej v živote mohlo stať.

Na otázku, ako zvláda bolesť, Elaine odvetila, že ju už vlastne ani necíti a keď chce, môže si piercingy zavádzať aj sama. Do Guinnessovej knihy rekordov sa prvýkrát zapísala v máji v roku 2000, keď jej na tele narátali 462 piercingov. Z toho 192 mala na tvári. Okrem piercingov Elaine experimentuje aj s tetovaniami či s rôznymi farbami vlasov.

Preslávila sa aj tým, že spí na posteli z klincov a v rámci predstavení chodí po ohni a leží na rozbitom skle. Kým bola v Japonsku, podarilo sa jej získať aj čierny pás v džude. Už 20 rokov vystupuje aj na tzv. Fringe Festivale.