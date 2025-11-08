Na slovenských cestách došlo k zrážke vozidiel, hlásia dvoch zranených. Polícia musela usmerňovať premávku

Polícia vyšetruje zrážku dvoch vozidiel, ktorá sa stala v sobotu na ceste druhej triedy v blízkosti zjazdu na diaľnicu D1 v okrese Piešťany. Dve osoby sa ľahko zranili. TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Veronika Dachová.
„Dopravní policajti boli privolaní k zrážke dvoch osobných motorových vozidiel. U vodičov dychová skúška alkohol nepotvrdila. Dve osoby sa zranili ľahko. Z dôvodu dokumentovania a odstraňovania následkov dopravnej nehody premávku usmerňovala polícia,“ ozrejmila hovorkyňa s tým, že presné príčiny a okolnosti dopravnej nehody budú predmetom vyšetrovania.
Odporúčané články
Bývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiť
Režisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčový
Nútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal milióny
Exkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvek
Ubytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoro
Zaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo prieči
Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?
Najnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbou
Budú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponuky
Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštne
Navštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú prírodu
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku