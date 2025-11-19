Na Slovensku vyrastie ďalšie obchodné centrum. Lákať má na pestré zloženie značiek, smeruje do rozvíjajúcej sa lokality

Ilustračná fotografia retailového parku: Profimedia

Jakub Baláž
Za projektom stojí známa developerská skupina, ktorá už podobné retailové parky postavila aj v iných mestách.

Iba pred pár dňami rozšíril nákupné možnosti Slovákov retailový park OC Klokan v Žiline. Koncept takýchto obchodných zón si mnohí tuzemskí spotrebitelia obľúbili pre jeho komplexnosť a v súčasnosti je vo výstavbe viacero projektov tohto typu. Ďalší z nich teraz developer ohlásil v Martine.

Ide konkrétne o známu značku Mayflower Group, ktorá už na Slovensku stihla vybudovať niekoľko nákupných areálov pod názvom OC Spektrum napríklad v Ružomberku, Lučenci, Nových Zámkoch či Rimavskej Sobote. Okrem toho je developer prítomný tiež v Leviciach, Šamoríne, Šali, Námestove a vo Zvolene.

Portfólio svojich projektov teda definitívne rozšíri aj v Martine, kde obyvateľom sľubuje zaujímavé a pestré zloženie obchodníkov. Upozornil na to portál MY Turiec.

Vyrastie v rozvíjajúcej sa zóne

Podľa dostupných správ Mayflower Group v Martine preinvestuje zhruba 20 miliónov eur a plánovaná rozloha centra bude okolo 10 000 metrov štvorcových. Prácu by v novom retailovom parku malo nájsť približne 150 ľudí a ako developer avizoval, od novej obchodnej zóny si sľubuje jej podstatnú úlohu pri rozvoji novej mestskej lokality. Zároveň pôjde o vhodné doplnenie občianskej vybavenosti.

Táto časť mesta je z pohľadu maloobchodnej infraštruktúry dlhodobo nedostatočne rozvinutá. Veríme, že náš projekt prispeje k vyváženiu tohto javu a doplní chýbajúcu občiansku vybavenosť,“ uviedol partner Mayflower Group Lukáš Šarközi.

Významným faktorom je tiež rozvíjajúca sa obytná zóna Turčany – rezidenčný projekt, ktorý do Martina prinesie bývanie pre viac ako 2 000 ľudí.

Prečo retailové parky?

Konkrétne zloženie budúcich nájomcov kompetentní zatiaľ nešpecifikovali, no ako sľúbili, pôjde o pestrú škálu obchodníkov. Ostatne, práve vďaka tomu retail parky navštevuje široké spektrum zákazníkov.

Tí ich vyhľadávajú najmä pre komplexnosť a praktickosť – v obchodných zónach tohto typu sú štandardne zastúpené potraviny, drogéria, móda, lekáreň, chovateľské potreby, športové potreby či diskontné obchody so zmiešaným tovarom. Takéto predajne majú oproti klasickým nákupným centrám samostatný vstup priamo z parkoviska.

Navyše, ako sa v posledných mesiacoch ukázalo, vyhľadávajú ich aj nové a atraktívne značky, ktoré majú potenciál pritiahnuť veľké množstvo nakupujúcich. Nie je preto prekvapením, že developerské skupiny stavajú práve na retailové parky a uprednostňujú ich pred komplikovanejšími nákupnými centrami.

