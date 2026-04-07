Na Slovensku sa objavilo nebezpečné infekčné ochorenie: Nemocnica potvrdila viacero prípadov opičích kiahní

Na Slovensku sa opäť objavilo ochorenie mpox, známe aj ako opičie kiahne. Univerzitná nemocnica Bratislava potvrdila päť prípadov nákazy, pričom viaceré z nich spolu epidemiologicky súvisia.
Ako informovala pre TV JOJ hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Daša Račková, tri prípady sú navzájom prepojené. Zároveň dodala, že v súvislosti s výskytom ochorenia boli okamžite prijaté protiepidemické opatrenia.
Na nákazu je potrebný dlhší kontakt s nakazeným
Opičie kiahne sú vírusovým, zoonotickým ochorením. Prvýkrát ho u človeka zaznamenali v roku 1970 v Konžskej demokratickej republike. K prenosu na ľudí dochádza kontaktom s infikovaným zvieraťom, človekom alebo predmetmi kontaminovanými biologickým materiálom obsahujúcim vírus opičích kiahní.
Na rozvoj ochorenia u človeka je podľa vedúcej odboru surveillance infekčných ochorení ÚVZ Júlie Adamčíkovej potrebný dlhší a intenzívnejší kontakt s nakazeným. Inkubačný čas je zvyčajne šesť až 16 dní, kolísať môže aj od piatich do 21 dní. Príznaky ochorenia sa na začiatku podobajú chrípke.
Infikované osoby pociťujú horúčku, únavu, bolesti svalov či zimnicu, neskôr sa pridá výsev. Predpokladá sa, že vírus opičích kiahní môžu osoby prenášať už pri výskyte týchto príznakov. Prípady opičích kiahní už zaznamenali vo viacerých európskych krajinách vrátane Českej republiky či Rakúska, výskyt mimo Afriky bol doposiaľ zriedkavý.
Očkovanie môže zmierniť priebeh ochorenia
Odborníci upozorňujú, že hoci má ochorenie často mierny priebeh, v niektorých prípadoch môže byť vážnejšie. Týka sa to najmä zraniteľných skupín obyvateľstva. Aj preto sa odporúča očkovanie, ktoré môže pomôcť znížiť riziko komplikácií a ťažšieho priebehu ochorenia.
