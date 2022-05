Svetom sa šíri ďalšie vzácne ochorenie. Opičie kiahne môžu byť smrteľné, očakávajú sa aj na Slovensku

Niekoľko európskych krajín, Spojené štáty americké, Austrália a Kanada vyšetrujú podozrivé a potvrdené prípady opičích kiahní. Informuje o tom spravodajský portál BBC s odvolaním sa na zdravotnícke orgány a správy miestnych médií.

V týždni sa objavili prvé správy o nákaze vzácnymi, prevažne africkými, opičími kiahňami. V Európe vo štvrtok po jednom prípade ochorenia opičími kiahňami potvrdili Taliansko a Švédsko.

Päť prípadov už skôr počas týždňa potvrdilo Portugalsko, sedem prípadov potvrdili v Španielsku a v Spojenom kráľovstve je v súčasnosti deväť potvrdených prípadov. V USA v štáte Massachusetts úrady hlásia nákazu u jedného muža a v Kanade prešetrujú 13 podozrivých prípadov.

Over 6 million people died from COVID.

Do we now have a new virus to worry about?

Monkeypox is here.

I’ve spent that last 24 hours scouring websites, journal articles, and expert analysis on it, so you don’t have to:

🧵👇 pic.twitter.com/o8zIAkTnRw

— Tessa Davis (@TessaRDavis) May 19, 2022