Na Slovensku sa dá legálne kúpiť nová syntetická droga. Má byť 30-násobne silnejšia ako marihuana, odborníci varujú

Slovensko sa poriadne ani nespamätalo z ošiaľu syntetickej drogy HHC a už sa dá kúpiť ďalšia podobná droga, ktorá má označenie THC-P. Samozrejme, predajcovia ju predávajú ako suvenír a neodporúčajú ju konzumovať, a to iba preto, aby sa vyhli prípadným problémom.

Na problematiku THC-P upozornil portál TV Noviny. Kým ešte stále na mnohých miestach Slovenska je možné nájsť automaty predávajúce drogu HHC (resp. HHC-P), je možné objaviť tiež ďalšiu syntetickú drogu s označením THC-P.

Ak máte akékoľvek otázky, ktoré súvisia s užívaním alkoholu alebo drog, so závislosťou, alebo s liečbou, zavolajte na Linku pomoci pre ľudí s problémami s alkoholom alebo drogami na číslo 02/ 5341 7464.

Ako v prípade HHC-P, tak aj pri THC-P nie sú zakázané látky, keďže ich molekula je síce takmer rovnaká ako u zakázanej THC — účinnej látky v marihuane — avšak nie je rovnaká. Na receptory v mozgu ale vplývajú aj tak.

THC-P je pomerne nové. Objavené bolo v roku 2019 v marihuane, no nezískava sa extrakciou, ale vyrába sa synteticky. Rôzni predajcovia na internete uvádzajú, že by malo byť až 30-násobne silnejšie ako THC a tieto dve molekuly porovnávajú k autu a k rakete, pričom raketa má byť práve THC-P.

Pre TV Noviny riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave Ľubomír Okruhlica uviedol, že je predpoklad, že THC-P bude mať účinok ako marihuana. Upozorňuje, že k látke existuje len veľmi málo výskumov a jej užívanie je tak vysoko rizikové.

S predajom tejto látky je to na internete rovnaké, ako v prípade HHC. Stránky vás na jednej strane informujú o účinkoch, dokonca predávajú produkty ako cukríky, opisujú nástup účinku, dĺžku trvania a podobne, a na druhej strane vás, zvyčajne drobným písmom, varujú, že produkt nie je určený na konzumáciu či fajčenie.

