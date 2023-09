Sledovali sme automaty predávajúce HHC: Drogu si kupujú hlavne mladiství, čítačku občianskeho jednoducho obišli

Ešte v máji sme informovali o látke HHC, ktorá sa z českého trhu postupne rozšírila aj na ten náš. Aj napriek skutočnosti, že o tejto látke vieme už niekoľko desaťročí, stále sa okolo nej kvôli nedostatočným vedeckým informáciám vynára veľa otáznikov. Chemický pohľad na molekuly nám prezrádza, že HHC je veľmi podobné THC.

V článku sa dozviete: čo o látke HHC vieme;

ako je možné, že sa legálne predáva;

ktoré automaty s HHC sme navštívili a čo obsahujú;

kto si produkty kupoval.

Zberateľské predmety?

Predajcovia šikovne obišli zákon, a kým HHC je zaradené v zozname omamných a psychotropných látok, jeho mierne obmenená molekula HHC-P už nie. V princípe tu teda platí to, že čo nie je nelegálne, je vlastne legálne a HHC sa tak nachádza v takzvanej šedej zóne. Všetky produkty, ktoré sú dostupné na kúpu, predajcovia označujú komerčne ako HHC a na prvý pohľad si tak túto zmenu bežný človek nevšimne.

Dôležitým faktom je tiež to, že e-shopy a vlastníci automatov tento druh tovaru predávajú ako zberateľské predmety, respektíve na vedecké účely. Na každom e-shope nájdete upozornenia, že produkt nie je určený na konzumáciu, ani iné užívanie. Problémom je to, že nie každý automat a nie každá webová stránka skutočne overuje vek zákazníkov a je tak bežnou praxou, že sa k HHC dostanú aj neplnoleté osoby, ktoré pri nákupe „zaškrtnú“, že majú minimálne 18 rokov.

Nedávno sme na základe správy od TASR tiež informovali, že ministerstvo situáciu vníma a aj HHC-P by sa malo čoskoro zaradiť do zoznamu zakázaných látok. V kuloároch sa však šepká, že výrobcovia by v prípade takéhoto zákazu vedeli prísť na trh s inou miernou obmenou tejto látky aj niekoľkokrát a je možné, že sa tak situácia okolo HHC dostane do bludného kruhu.

Účinky nie sú známe, dvaja mladiství už skončili aj v nemocnici

O HHC stále nemáme dostatok relevantných vedeckých štúdii, ktoré by dokázali ľuďom objasniť základné účinky, no predovšetkým riziká spojené s užívaním. Keď hovoríme o problémoch a nebezpečenstvách, nutné je spomenúť takzvané vaporizéry. Práve tento spôsob môže byť pre užívateľov najviac nebezpečný, nakoľko zloženie liquidov nie je nikde uvedené. Známe sú už dokonca prípady, kedy ľudia skončili po požití produktov HHC z automatov v nemocnici.

Portál My Nitra nedávno informoval o prípade z Humenného, kde sa do nemocnice dostali dvaja chlapci, ktorí konzumovali produkty zakúpené z uvedených automatov. „Polícia v Humennom rieši aktuálne prípad dvoch chlapcov, ktorí skončili v nemocnici údajne po požití produktov s obsahom HHC, respektíve HHC-P zo špeciálneho automatu. Čaká sa na výsledky expertízneho skúmania,“ píše My Nitra.

O vyjadrenie sme ešte v máji požiadali tiež Centrum pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ). Hlavný odborník MZ SR pre medicínu drogových závislostí a riaditeľ MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc. pre interez reagoval, že zaregistrovali informáciu o užití HHC od pacienta a príbuzného mladistvého v tomto roku. Nejednalo sa ale o závislosť od tejto látky, spomenutá bola medzi inými užívanými látkami, išlo prevažne o užívanie kanabisu.

Pozorovali sme automaty, dostupné sú vo viacerých mestách

Automaty s HHC produktami sme sa rozhodli hľadať aj my a môžeme konštatovať, že sa skutočne solídne rozrastajú. Nájdete ich aj v menších mestách a nie všetky obsahujú čítačku na doklady. V mnohých prípadoch sa tak k produktom bez problémov dostanú mladiství, ktorí sú zrejme najzraniteľnejšou skupinou. Na vlastné oči sme navštívili najprv ten, ktorý sa nachádza v nákupnom centre v Spišskej Novej Vsi.