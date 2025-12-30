Na Slovensku pristáli ďalšie americké stíhačky F-16. K dispozícii ich aktuálne máme už desať

Aktuálna správa
Roland Brožkovič
TASR
Pôvodne mali pristáť už 18. decembra, no ich prílet bol preložený pre nepriaznivé počasie.

Na vojenskom letisku v Kuchyni pri Malackách pristáli v utorok tri ďalšie nové stíhačky F-16 pre Ozbrojené sily SR. Pôvodne mali pristáť už 18. decembra, no ich prílet bol preložený pre nepriaznivé poveternostné podmienky.

Dovedna má Slovensko v súčasnosti k dispozícii už desať z celkovo objednaných 14 stíhačiek F-16 C/D Block 70 americkej výroby.

Ochranu vzdušného priestoru zatiaľ zabezpečujú spojenci

Vzdušný priestor SR naďalej chránia Poliaci, Maďari a Česi. Slovensko by mohlo prebrať ochranu vzdušného priestoru v polovici budúceho roka. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) v utorok povedal, že by bol rád, keby k tomu došlo do konca leta 2026.

Slovensko koncom roka 2018 uzavrelo kontrakt na 14 stíhačiek F-16 C/D Block 70 americkej výroby. Dodanie lietadiel sa pre pandémiu oneskorilo. Prvé stroje prileteli na vojenské letisko v Kuchyni pri Malackách v lete minulého roka. Americká zbrojárska spoločnosť Lockheed Martin nedávno oznámila, že dokončila výrobu všetkých stíhačiek typu F-16 Block 70 pre Slovensko a Bulharsko.

