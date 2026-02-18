Na Slovensku našli niečo, o čom sme nevedeli, že tu máme: Za unikátnym objavom stojí medzinárodný tím vedcov

Na území Slovenska našli dva nové minerály. Objav auropolybazitu a auropearceitu priniesol výskum v lokalite Šibeničný vrch pri Novej Bani. Na výskume spolupracoval medzinárodný tím pod vedením vedcov Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied (SAV). TASR o tom informoval hovorca SAV Jozef Bednár.
Oba nové minerály sa v lokalite vyskytujú v podobe nepravidelných zŕn s rozmermi do 0,2 milimetra spolu s ďalšími minerálmi striebra a zlata. „Tento objav výrazne rozširuje doterajšie poznatky o mineráloch skupiny polybazitu a pomáha lepšie pochopiť vznik bonanzových akumulácií minerálov striebra a zlata v prírode,“ vysvetlil člen tímu Ústavu vied o Zemi SAV Martin Števko.
Na výskume týchto minerálov spolupracoval medzinárodný tím zo Slovenska, z Českej republiky, Nemecka a Dánska pod vedením mineralógov zo SAV (Tomáš Mikuš, Jozef Vlasáč, Martin Števko). Hovorca dodal, že opis oboch minerálov bol publikovaný v časopise American Mineralogist.
Nahlásiť chybu v článku