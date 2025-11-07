Na Slovensko sa vracia legendárny vlak: Ľuďom chýbal, budú ním cestovať medzi týmito mestami

Od pondelka 10. novembra sa na medzinárodnú linku Košice – Praha vracia modernizovaná súprava Pendolino, ktorá opäť ponesie označenie SuperCity Pendolino Košičan. Spojenie zabezpečuje Železničná spoločnosť Slovensko v spolupráci s Českými dráhami.
Vlak Pendolino bol mimo prevádzky od polovice augusta 2024 pre technickú modernizáciu a implementáciu systému ETCS, ktorý zvyšuje bezpečnosť a efektívnosť prevádzky. Počas jeho odstávky premávali na linke klasické súpravy kategórie EuroCity.
K dispozícii jedlo, Wi-Fi aj informačný systém
Železničná spoločnosť Slovensko informuje, že cestujúci budú mať opäť k dispozícii služby, ktoré sú pre Pendolino charakteristické – objednávku jedla priamo na miesto, mobilbar, zábavný portál, detské kino, tichú zónu, Wi-Fi pripojenie aj palubný informačný systém.
Súprava ponúka klimatizované a polohovateľné sedadlá, elektrické zásuvky, individuálne osvetlenie, stolíky na notebooky a priestor na prepravu bicyklov. Vybavená je aj miestom pre imobilných cestujúcich.
Generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko Peter Helexa uviedol, že Česká republika dlhodobo patrí medzi najvyhľadávanejšie destinácie Slovákov v medzinárodnej železničnej doprave a Pendolino je pre cestujúcich symbolom rýchleho a komfortného cestovania.
Vyjadril tiež potešenie z návratu modernizovanej súpravy na túto trať po inštalácii dôležitého bezpečnostného prvku.
Viac ako 100 000 cestujúcich
Na linke Košice – Praha sa od začiatku roka prepravilo viac ako 103-tisíc cestujúcich. Najväčší záujem o cestu do Prahy bol tradične počas nedieľ, opačným smerom dominovali piatkové termíny.
Pendolino s kapacitou 327 miest bude premávať v rovnakých časoch ako doteraz, a to ako spoj SuperCity Pendolino Košičan 240 z Košíc o 14:48 a s príchodom do Prahy o 22:47, a ako spoj SuperCity Pendolino Košičan 241 z Prahy o 5:58 a s príchodom do Košíc o 14:12.
Vlaky zostávajú povinne miestenkové. Prvá trieda ponúka jednosmerné cestovné od 48 eur, ktoré zahŕňa uvítací nápoj, balenú vodu a bezplatné parkovanie vo vybraných mestách. V druhej triede môžu cestujúci cestovať od 30 eur a využívať pohodlné sedadlá, Wi-Fi, klimatizáciu aj vyhradenú tichú a detskú zónu, čo z nej robí komfortnú možnosť cestovania medzi Slovenskom a Českou republikou.
Nahlásiť chybu v článku