Ako budú jazdiť vlaky na 17. novembra? Zmeny sa dotknú viacerých trás, informuje ZSSK

Ilustračná foto: TASR (Erika Ďurčová, Radovan Stoklasa)

Nina Malovcová
SITA
Vlaky 17. novembra pôjdu ako v bežný pracovný deň.

Cestovný poriadok vlakov sa v novembri zmení pre legislatívne aj prevádzkové dôvody. Vlaky budú 17. novembra jazdiť ako počas bežného pracovného dňa, keďže tento deň ostáva štátnym sviatkom, ale už nie dňom pracovného voľna.

Okrem toho čakajú cestujúcich úpravy spojov na úseku Poprad-Tatry – Vydrník a dočasné obmedzenia na linke Košice – Čop – Mukačevo.

Zmeny v diaľkových spojoch

Ako informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček, zmena v súvislosti so zrušením sviatku ako dňa pracovného voľna sa dotkne viacerých diaľkových vlakov. Úpravy sa týkajú spojov expresov Tatran, rýchlikov Urpín, Zámčan či Gemeran. „Všetky regionálne spoje pôjdu podľa grafikonu pre pracovné dni,“ uviedol Baček.

Výluka medzi Popradom a Vydrníkom

Od soboty 8. novembra začne výluka na trati Poprad-Tatry – Vydrník, ktorú realizujú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v rámci modernizácie infraštruktúry. Z tohto dôvodu sa menia odchody dvoch expresov. Vlak Ex 623 z Bratislavy do Košíc bude zo stanice Poprad-Tatry odchádzať o 18:32, teda o minútu skôr.

Ex 641 zo Žiliny do Košíc bude odchádzať o 6:22, teda o sedem minút skôr než doteraz. V regionálnej doprave sa zmeny dotknú siedmich osobných vlakov v úsekoch Svit – Poprad-Tatry – Vydrník a Svit – Liptovský Mikuláš, ktoré budú jazdiť podľa nových časov.

Foto: TASR – Jakub Kotian

Dočasné opatrenia sa týkajú aj medzinárodnej linky Košice – Čop – Mukačevo. V dňoch 12. až 14. novembra budú odrieknuté rýchliky R 960 Zakarpatia z Košíc do Mukačeva a R 963 Zakarpatia na spätnej trase. Ostatné spoje medzi Slovenskom a Ukrajinou, vrátane vlakov s priamymi vozňami do Bratislavy a prípojmi do Kyjeva, budú premávať bez obmedzení.

