Na Slovensko sa dovalila vlna sneženia: SHMÚ však varuje aj pred ďalšími živlami, toto nás čaká v najbližších hodinách

Ako sme vás informovali včera, na niektorých miestach Slovenska sa v sobotu (23. decembra) môže vyskytnúť sneženie, vietor aj povodne. Okrem toho si treba dávať pozor na snehové jazyky. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy, informoval o tom na svojom webe.

Článok pokračuje pod videom ↓

Pripravte sa na sneh, vietor, ale aj povodne

Podľa portálu iMeteo nás po rannej vlne sneženia čaká ešte jedna, ktorá sa na naše územie dovalí v poobedných hodinách. Postupovať by mala od rakúsko-slovenských hraníc a zo západného Slovenska sa rozšíri aj na stredné. „Zrážková intenzita bude dosahovať 1-3 cm nového snehu za hodinu. Do dnešného večera by tak malo spadnúť až okolo 10 mm vo forme snehových zrážok,“ píše sa na webe. Slováci sa však musia pripraviť aj na ďalšie vrtochy počasia – vietor a povodne.

Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí vo všetkých okresoch Bratislavského a Trnavského kraja, pre väčšinu okresov Nitrianskeho kraja, Myjavu a Poprad. V okresoch Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Brezno a Banská Bystrica platí výstraha druhého stupňa pred vetrom na horách. Výstrahu prvého stupňa vydal SHMÚ v okresoch Dolný Kubín, Martin, Námestovo, Turčianske Teplice a Žilina.

Druhý stupeň hydrologickej výstrahy pred povodňami platí v okresoch Skalica, Turčianske Teplice, Zlaté Moravce, Topoľčany, Partizánske Bánovce nad Bebravou, Levice-západ, Levice-východ a Prievidza. Rovnako tiež pre Žarnovicu, Banskú Štiavnicu, Žiar nad Hronom, Zvolen, Detvu, Veľký Krtíš, Krupinu, Lučenec a Michalovce. V okresoch Senica, Martin, Nové Zámky-sever, Nitra, Banská Bystrica, Brezno, Poltár a Trebišov bez Roňavy platí prvý stupeň výstrahy pred povodňami.

Šturec bol uzavretý pre všetky vozidlá

Ako informuje portál iMeteo, zasnežené ráno spôsobilo, že horský priechod Šturec bol ráno uzavretý pre všetky vozidlá a počasie skomplikovalo dopravu aj na iných miestach Slovenska. Podľa aktuálnych informácií portálu zjazdnosť.sk už je Šturec prístupný vozidlám kratším ako 10 metrov, pričom pre ostatné ostáva uzatvorený.

Ako sa ďalej píše v článku, Slováci sa zrejme zasnežených Vianoc nedočkajú všade. Na Slovensko sa totiž valí teplý front, ktorý teploty na niektorých miestach vystrelí až na úroveň 10 stupňov Celzia.