Princ Harry sa túži stretnúť s Kate Middleton, William o tom nechce ani počuť. Adresovať jej chce tieto slová

Keď princ Harry pricestoval do Londýna pri príležitosti výročia založenia Invictus Games Foundation, mnohí ľudia si mysleli, že existuje veľká nádej na rodinné stretnutie. Avšak len o niekoľko hodín musel priznať, že jeho otec kráľ Karol bol príliš zaneprázdnený na to, aby sa s ním stretol.

Harryho tím narýchlo zverejnil vyhlásenie, v ktorom jednoducho uviedol, že by chceli reagovať na pokračujúce špekulácie o tom, či sa vojvoda stretne so svojím otcom počas pobytu v Spojenom kráľovstve. „Žiaľ, nebude to možné, pretože jeho veličenstvo má program. Vojvoda, samozrejme, chápe záväzky svojho otca a aj to, že má rôzne ďalšie dôležité priority, a verí, že ho čoskoro uvidí,“ uviedli vo vyhlásení.

Harry sa chce stretnúť s Kate

Ako informuje portál Now To Love, kráľovský expert Richard Fitzwilliams na túto správu reagoval slovami, že bez ohľadu na povinnosti kráľa, bude niečo takéto vnímané ako urážka. Vzdialenosť medzi Harrym a jeho otcom sa zväčšuje, no zdá sa, že Sussexovci sa čoraz viac zúfalo snažia o osobné stretnutie či rozhovor s princeznou z Walesu, Kate Middleton. Harry sa s ňou nerozprával, odkedy vo videu, ktoré šokovalo celý svet, odhalila, že bojuje s rakovinou.

Harryho blízky priateľ prezradil, že Harry sa cíti vinný a chce sa so svojou švagrinou stretnúť čím skôr. „Chce mať šancu povedať jej, ako veľmi ho to mrzí. Chce si to s ňou všetko vysvetliť, kým nebude príliš neskoro… Nepodceňujte to, ako veľmi ho zasiahla jej diagnóza. Veľmi sa o ňu bojí a nemôže pre to spať,“ prezradil blízky priateľ.

Cíti vinu

„Harry to myslí vážne, keď hovorí, že jej nikdy nechcel ublížiť a má pocit, že všetko sa prekrútilo do stavu, ktorý nikdy nemal prísť,“ dodal. Nech sa medzi ním a Williamom stalo čokoľvek, nikdy nechcel, aby ju to zasiahlo. Podľa jeho slov teraz nevie, čo sa deje a nevie ani, či sa vôbec bude môcť vrátiť k svojim povinnostiam a je z toho frustrovaný. V prvom rade sa však veľmi bojí o Kate.

S Harrym nemá problém, s Meghan áno

Zatiaľ čo o Harrym sa hovorí, že robil všetko pre to, aby sa počas návštevy Londýna stretol so svojou rodinou, dokonca sa objavil aj v paláci, iné zdroje hovoria, že neexistuje šanca, že by ho William pustil blízko svojej rodiny a manželky. „Harry vie, že ísť cez Williama, aby sa dostal ku Kate, neprichádza do úvahy a jeho jedinou nádejou je opýtať sa Karola. Ale keďže sa s ním tiež nestretol, má pocit, že premeškal svoju šancu. Harry nemôže zniesť, že tým Kate prechádza a myslí si, že môže za to, že sa jej ublížilo. Chce to medzi nimi napraviť,“ povedal ďalší zdroj.

Prednedávnom ďalší kráľovský expert Tom Quinn povedal, že verí, že Kate bude súhlasiť s rodinným stretnutím, pokiaľ sa neuvidí s Meghan. „William si nevie predstaviť, že by sa znova stretol s Harrym. Pre Kate je to iné. Nápad stretnúť sa so svojím švagrom nepovažuje za nepríjemný, pokiaľ tu nebude Meghan.“ Napriek tomu je však veľmi nepravdepodobné, že by sa takéto stretnutie v dohľadnom čase uskutočnilo.

Ako ďalej dodal Tom Quinn, Harryho ospravedlnenie nezmení fakt, že prekročil hranicu, keď svoju rodinu „predal“ a zaútočil na Kate. Rozhodne sa neponáhľa, aby sa znovu videli, až kým sa neurovnajú veci medzi ním a Williamom, čo sa tak skoro nestane.