Z HBO Max bude už zajtra Max, za službu si priplatíme: K filmom a seriálom pribudne šport aj reality show

Obľúbená streamovacia platforma HBO Max má už svoje dni zrátané. Samozrejme, nie úplne, keďže vypnúť sa ju nikto nechystá. Dôjde však k veľkej zmene a nielen v jej názve. Slovenskí a českí predplatitelia dostanú vylepšenú verziu streamovacej služby, ktorá ponesie len názov Max. Sľubuje viac pestrejšieho obsahu, niekoľko noviniek, no treba rátať, že si za to všetko aj priplatíme.

Od utorka 21. mája dôjde k ďalšej zmene na platforme HBO Max. Už tá vznikla viac-menej „na troskách“ a pretransformovaním zo služby HBO GO, no a teraz čaká platformu od spoločnosti Warner Bros. Discovery ďalší pokus o vylepšenie. Na Slovensku, v Česku a aj na ďalších európskych trhoch sa HBO Max zmení na nový produkt so skráteným názvom Max.

Vynovená služba s väčším obsahom

Aj keď vedenie spoločnosti hovorí o veľkých zmenách, až tak veľa ich nie je. A dokonca ani nie sú veľké, aj keď je to celé len záležitosť uhla pohľadu. To, na čo sme boli na HBO Max zvyknutí, totiž z vynoveného Max nezmizne. V knižnici stále nájdete zbierku filmov, seriálov, relácií a špeciálov od HBO, ale aj štúdia Warner Bros. (áno, Harry Potter a ani sitkom Priatelia nezmiznú). Rovnako tak zostanú aj animované produkty z Cartoon Network či filmové a seriálové projekty nakrútené podľa komiksov vydavateľstva DC.

K tomu všetkému ale po novom pribudnú aj športové prenosy z kanálov Eurosport, dokumenty zo stajne Discovery Channel, reality show od výmyslu sveta z kanálu TLC, či relácie pre domácich majstrov z dielne HGTV. Obsah by sa tak mal zdvojnásobiť.

Je ale úplne pochopiteľné, že za viac obsahu bude nutné si priplatiť. Novinka Max tak predplatiteľov už pred časom pripravila, že zmení jednotlivé typy predplatného, po novom ponúkne len dva a jeden špeciálny bonus.

Dva typy predplatného

Prvým typom predplatného je „Štandard“, ktoré bude stáť 7,99 eura mesačne (79,99 eura/12 mesiacov). Využívať ho budú môcť najviac dve zariadenia súčasne vo Full HD rozlíšení. Umožní stiahnuť si až 30 položiek (epizód seriálov alebo filmov) z knižnice na sledovanie offline.

Druhým bude „Premium“ za 9,99 eura mesačne (99,99 eura/12 mesiacov), ktoré poskytne najlepší zážitok zo sledovania. „Používatelia môžu sledovať obsah až na 4 zariadeniach naraz, a to v rozlíšení Full HD alebo 4k a so zvukom Dolby Atmos podľa dostupnosti,“ uviedla služba v tlačovej správe pred pár týždňami zaslanej médiám. Tento typ predplatného umožní stiahnuť až 100 položiek dostupného obsahu na sledovanie offline.

Bonusom k tomu všetkému je tzv. „Doplnok Šport“, ktorý stojí 3 eurá mesačne navyše. Vďaka tomu dostanete prístup k prenosom z najväčších športových podujatí vrátane tenisových grandslamov, cyklistických pretekov Grand Tours, automobilových pretekov 24 hodín Le Mans, priame prenosy z lineárnych kanálov Eurospot 1 a Eurosport 2 a veľa ďalšieho. Bez ohľadu na verziu predplatného je ale možno športový bonus sledovať len na dvoch zariadeniach súčasne. Samostatne sa predplatiť nedá a nedá sa ani získať zadarmo. Bonusom pre všetkých bude bezplatné vysielanie celých olympijských hier v Paríži.

Lákavé premiéry aj druhou Dunou

Do budúcna by mohol pre slovenských a českých predplatiteľov pribudnúť aj ďalší, výrazne lacnejší typ predplatného s reklamami. Toto bude ale dostupné zatiaľ len pre používateľov v Poľsku a v krajinách západnej Európy.

Prechod na novú službu Max by mal pre všetkých existujúcich predplatiteľov prebehnúť automaticky. Prenesú sa všetky používateľské profily, história prehratého obsahu a aj nastavenia. Nanovo bude nutné si znovu stiahnuť uložené seriály a filmy. Automaticky by mala na všetkých novších zariadeniach prebehnúť aj aktualizácia aplikácií na mobilných zariadeniach, herných konzolách či v televízoroch.

S príchodom novej služby Max prichádza aj veľké lákadlo pre tých, ktorí nad jej predplatením váhajú. Do knižnice totiž v premiére pribudne pokračovanie sci-fi eposu Duna. Postupne však pribudnú aj nové epizódy seriálu Rod draka (od 17. júna) a na jeseň očakávaný seriál Tučniak (The Penguin) či spin-off seriál Duna: Proroctvo. Noviniek teda bude viac než dosť.