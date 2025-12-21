Na Slovensko priletia stíhačky F-16, uviedol Kaliňák: Slovenskí piloti podstupujú výcvik v USA

Foto: TASR - Martin Medňanský

Petra Sušaninová
TASR
Minister odmieta kritiku opozície.

Slovensko očakáva prílet posledných stíhačiek F-16 po skončení výcviku slovenských pilotov v USA. V budúcom roku by mohla priletieť jedna z nich. Termín dodania prvých batérií systému protivzdušnej ochrany Barak ministerstvo obrany upresní v prvom štvrťroku 2026. V koncoročnom rozhovore to pre TASR uviedol minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD).

„Zároveň musíme pripraviť všetky objekty na príchod nových batérií. Tú brigádu protivzdušnej ochrany musíme nanovo celú vybudovať, viac ako 91 objektov, ktoré musíme vystavať a odovzdať. Sú to vysunuté pracoviská, rôzne muničné sklady,“ uviedol Kaliňák.

Minister tiež informoval, že v rámci nákupu nákladných vozidiel Tatra bude možné nakúpiť aj varianty pre prevoz pitnej vody či pohonných látok, ale aj variant pre hasičov či varianty pontónového mosta a automobilového mosta. Zdôraznil, že ministerstvo nejde nakupovať viac ako oznámilo. Do zmluvy však zakomponovalo viac možností, ktoré podľa neho môžu využiť aj ďalšie vedenia rezortu.

Foto: TASR – Michal Svítok

Odmieta kritiku opozície

Ako Kaliňák priblížil, pri dodávkach 200 až 250 vozidiel ročne je podľa neho zabezpečená cyklická obnova vozového parku ministerstva a ozbrojených síl. „Aby ste za 15 rokov vždy pravidelne vymenili tie autá, a tak mali nie staršie ako 20 rokov, čo tak zhruba asi tej životnosti momentálne vyhovuje,“ uviedol.

Minister tiež odmieta, že by sa pri nákupoch správal nekoncepčne, ako mu to vyčíta opozícia. Všetky nákupy techniky sú podľa neho zaradené v koncepcii rozvoja ozbrojených síl prijatej bývalým vedením ministerstva obrany. „Raz je tu schválená koncepcia, prečo máme robiť novú? Veď vychádza z ozbrojených síl. To nie je môj výmysel. Je tu nejaká koncepcia, ktorá reaguje na ciele síl, ktoré schválilo NATO,“ uviedol.

Pellegrini chce pred sviatkami rokovať s odborníkmi. Až potom sa rozhodne o podpise novely Trestného…

